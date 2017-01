2017-01-24 00:05:15.0

Jahreshauptversammlung Griesbeckerzell mit unverhofftem Erfolg

Die Fußballer drehen auf. Jugend mit weiteren Spielgemeinschaften

Erfolgreich verlief das vergangene Jahr vor allem für die Fußballer des SC Griesbeckerzell. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich.

Von einem ereignisreichen Jahr berichtete Abteilungsleiter Lugg Sturm. Die erste Mannschaft belegte in der abgelaufenen Kreisliga-Saison Platz acht. Die Zweite wurde Siebter in der B-Klasse. Zum Saisonende verließen überraschend die beiden Trainer Frank Mazur und Manuel Steinherr den SCG. Ein neues Trainergespann musste her. Metin Bas und Alexander Chetschik haben die Mannschaft auf Vordermann gebracht. Die Neuzugänge Rimon Shushe, Diamant Hoti und Julian Würzer erwiesen sich als Verstärkungen. Besonders erfreulich ist aber, dass mit Daniel Burger, Manuel Betzmeir und Simon Reiner drei junge Zeller den Sprung in die Erste schafften. Aktuell steht der SCG auf Platz drei. Die Zweite hatte einen schlechten Start. Aber die neuen Trainer Patrick Toffel und Thomas May führten das Team auf Platz sieben.

Von der G- bis zur E-Jugend gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem SV Obergriesbach, die bei den Hallenturnieren sehr erfolgreich war, berichtete Georg Lechner. Der Jugendleiter trat nach zwölf Jahren zurück. Aktuell gibt es eine G-Jugend-Mannschaft im Fairplay-Modus sowie F1 und F2 und E1- wie E2-Junioren im Spielbetrieb. Ebenso positiv ist die Entwicklung bei den Älteren. Besonders die A-Jugend überraschte mit ihrer Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse. Aktuell liegen sie auf Rang drei. Die U17 ist Tabellenführer. Bei den D- und C-Junioren hat sich die Spielgemeinschaft um den VfL Ecknach erweitert. Gleiches ist für die B-Junioren geplant.

Abteilungsleiter Georg Bucher beklagte einen Rückgang der Mitgliederzahlen. Ab Mitte November wird die Saison in Kissing gestartet. (gfi)