Fußball Große Bühne für kleine Kicker

Beim Dasinger Vatertagsturnier ist der FC Augsburg dabei

Die Nachwuchsabteilung des TSV Dasing hat auch in diesem Jahr wieder ein Vatertagsturnier organisiert. Insgesamt 50 Nachwuchsmannschaften werden am Vatertags-Juniorentag in Dasing erwartet. Den Auftakt machen am Donnerstag die D-Junioren. Insgesamt finden sich bei den kleinsten Kickern große Namen wie der FC Augsburg, aber auch viele Teams aus dem Wittelsbacher Land.

Die Turniere

D-Junioren (ab 9.15 Uhr) Gruppe ATSV Dasing, DJK Lechhausen, SV Bergheim TSV Haunstetten Gruppe B TSV Friedberg, JFG Holzwinkel, SG Ried/Ottmaring, TSV Dasing II.

F1-Junioren (ab 9.15 Uhr) Gruppe ADer TFC Augsburg, TSV 1865 Dachau, BC Adelzhausen, TSV Dasing Gruppe B SSG Eurasburg/Rinnenthal, SV Wulfertshausen, Kissinger SC, TSV Landsberg

F2-Bambini (ab 9.15 Uhr) SC Fürstenfeldbruck, TSV Neusäß, SF Friedberg, FC Augsburg, TSV Neu-Ulm, Kissinger SC, TSV Friedberg, Obergriesbach/Griesbeckerzell

E1-Junioren (ab 14.30 Uhr) Gruppe A FC Augsburg, TSV Aindling, VfL Egenburg, TSV Friedberg, BC Adelzhausen, TSV Dasing. Gruppe B SC Fürstenfeldbruck, SV Wulfertshausen, DJK Lechhausen, TSV Gersthofen, TSV Haunstetten, TSV Landsberg.

E2-Junioren (ab 14.30 Uhr) Gruppe A SV Wulfertshausen, SV Mering, TSV Schwaben Augsburg Mädchen und TSV Dasing Gruppe B SV Hammerschmiede, SC Fürstenfeldbruck, TSV Haunstetten und der TSV Neusäß

Bambini (ab 14.30 Uhr) TSV Dasing, SV Ottmaring, SV Hammerschmiede, SV Obergriesbach, TSV Neusäß, Eurasburg/Rinnenthal (r.r)