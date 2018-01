2018-01-28 16:48:00.0

Handball-Landesliga Günzburg stoppt Aichacher Zwischenhoch

TSV-Frauen verlieren gegen clevere Günzburgerinnen und kassieren Gegentor Nummer 500. Von Johann Eibl

Mit zwei Siegen waren die Handballerinnen des TSV Aichach in die Rückrunde der Landesliga Süd gestartet. Nach der 24:30-Heimniederlage gegen den VfL Günzburg muss man sagen: Es handelte sich um ein Zwischenhoch, das nun ein jähes Ende fand. Den Gästen fiel der Erfolg keineswegs in den Schoss, sie führten zur Pause mit 13:9. Im zweiten Abschnitt bauten sie ihren Vorsprung noch aus. Aichach war diesmal nicht in der Lage, auch nur einmal in Führung zu gehen.

Trainer Martin Fischer erwartet deshalb das Siegerteam vom Samstag am Ende der Runde auf Platz vier oder fünf. Durchaus realistisch, diese Prognose. Beachtlich war, wie die VfL-Spielerinnen oft genug durch Zeitspiel in Bedrängnis gerieten, diese heiklen Situationen aber dennoch geschickt mit einem Tor abschließen konnten. Und beeindruckend waren zudem die Würfe von den Außenpositionen sowie die Art und Weise, wie so mancher schnelle Vorstoß abgeschlossen wurde.

Auf Aichacher Seite war Tini Wonnenberg (neun Tore) die erfolgreichste Werferin. Dass Johanna Fackler diesmal leer ausging, war dagegen ungewöhnlich. Was wohl keiner in der Halle am Gymnasium so richtig zur Kenntnis nahm: Der letzte Treffer der Günzburgerinnen war das 500. Gegentor für Aufsteiger Aichach in dieser Runde. Vorübergehend versuchten die Gastgeberinnen, gleich zwei Spielerinnen in enge Deckung zu nehmen. Auch diese Rechnung ging nicht auf, wie Fischer erkannte: „Von den restlichen vier Spielerinnen waren noch zwei, drei in der Lage, Akzente zu setzen. Der Günzburger Sieg war verdient. Die waren ein bisschen reifer und cleverer. Sie waren gleichmäßig besetzt, sie haben sehr abgebrüht gespielt und weniger technische Fehler gemacht.“ Das war wohl der entscheidende Punkt. Denn gerade vor der Pause erlaubte sich Aichach zahlreiche Fehlpässe und dazu ungenaue Abschlüsse. Der Coach zog einen Vergleich zu den jüngsten Erfolgen: „War vielleicht nicht unser Maximum, das wir die vergangenen zwei Wochen erreicht haben. Das lag mit Sicherheit auch am Gegner. Ich bin trotzdem mit dem Spiel nicht unzufrieden.“

TSV Aichach Silke Arnold, Vildan Acar, Iris Kronthaler (1), Sevde Seker, Verena Merker, Tini Wonnenberg (9/3), Johanna Fackler, Lina Schrempel (1), Ramona Bscheider (3), Marleen Bscheider (1), Iva Vlahinic (6), Kathrin Storr (1), Lara Leis (2).

Schiedsrichter Schaub (Biessenhofen) und Seidl (Kempten) Zeitstrafen 3:4. Siebenmeter 3:4 Zuschauer 50.