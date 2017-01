2017-01-23 19:29:00.0

Schießen Gundelsdorf siegt im Thriller

Tagbergschützen bezwingen den Titelkonkurrenten Prem. Gallenbach kassiert zwei Pleiten und muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Von Josef Mörtl

Richtungsweisend war der fünfte Wettkampftag in der Oberbayernliga West für die Gallenbacher und Gundelsdorfer Luftgewehrschützen. Die Tagbergschützen verteidigten bei ihrem Heimwettkampf in Bayerdilling die Tabellenspitze. In einem hochdramatischen Duell gegen die punktgleichen Premer siegte Gundelsdorf erst mit dem allerletzten Schuss. Für die Jagdlustschützen wird die Lage immer brenzliger. Nach dem drittletzten Wettkampftag stecken die Gallenbacher noch tiefer im Abstiegsschlamassel. Momentan stehen sie zusammen mit Singenbach auf einem Abstiegsplatz.

Gundelsdorf Bei den Tagbergschützen läuft es momentan. Das 5:0 beim Auftakt gegen Pentenried war schon der dritte Wettkampf ohne Einzelniederlage hintereinander. Gegen die Wildschützen ließen sie absolut nichts anbrennen. Wie ein Uhrwerk schoss an eins Jessica Preckel gegen Bettina Pfeffermann (394:382). Mit einem blauen Auge kam an zwei Viktoria Ammler gegen Angela Plöscher davon (384:383). Marina Schmid gegen Andreas Zinsmeister (378:375), Andreas Sauer an vier gegen Jessica Knötzinger (376:372) und an fünf Alexander Kröpfl gegen Harald Krafcsik (378:370) machten den Gundelsdorfer Sieg perfekt.

ANZEIGE

Und der Schießplan wollte es, dass im letzten Schießen die Gundelsdorfer auf die punktgleichen Premer trafen. Dieser Spitzenkampf entwickelte sich zum Krimi für Fans und Schützen. Ständig wechselte die Führung. Erst lagen die Gundelsdorfer souverän mit 4:1 in Führung. Nach der Hälfte war die Partie zugunsten von Prem gekippt. Nur Topschützin Jessica Preckel hatte keine Lust auf Spannung. Ihren 393 Ringen konnte Kerstin Fahl (378) nichts engegensetzen. Dramatik pur an zwei zwischen Thomas Ott und Viktoria Ammler. Die ganze Zeit über hatte Ammler in Führung gelegen, doch dann spielten ihr die Nerven einen Streich. Nach ihrer Acht beim letzten Schuss ging es ins Stechen. Ott traf in die Mitte, Ammler nur eine Acht. An drei begann Marina Schmid gegen Florian Schmölz etwas fahrig, drehte dann aber auf. Ihren 382 Ringen konnte der Allgäuer nur 378 entgegensetzen. Auch Andreas Sauer an vier begann nicht so gut. Schnell lag er gegen Regina Sladek im Hintertreffen. Doch mit jedem Schuss holte er auf. Bis zum vorletzten Schuss lag Sauer einen Ring zurück. Sladek traf nur eine Acht und Sauer eine Zehn zum Sieg. Da fiel die 375:378-Pleite von Michaela Meier gegen Lukas Raffler an fünf nicht mehr ins Gewicht.

Gallenbach Ganz anders verlief der Schießtag für die fünf Gallenbacher in Peiting. Laut Mannschaftsführer Hermann Brandmair war vor allem die Kälte an den Schießständen (zehn Grad Celsius) gewöhnungsbedürftig. An eins kam Daniel Greppmeir mit den frischen Temperaturen überhaupt nicht zurecht. Gegen Sabine Demmel gab es eine 368:386-Ringe-Niederlage. Mit nur einem Ring verlor Andrea Fritz an zwei ihr Duell gegen Barbara Wagner (381:382). Stark schoss Hermann Brandmair an drei gegen Elisabeth Kleber. Er holte beim 379:377 den einzigen Gallenbacher Sieg. An vier musste Stefan Jung gegen Anna Stanka ins Stechen, beide hatten 383 Ringe erzielt. Beim ersten Schuss trafen beide eine Zehn, beim zweiten Stanka wieder eine Zehn und Jung nur eine Neun.

Nichts zu holen gab es gegen den neuen Tabellenzweiten aus Alberzell. An eins stand Daniel Greppmeir gegen Lisa-Marie Höpp auf verlorenem Posten (377:385). Äußerst knappe Niederlagen gab es an zwei und drei für Andrea Fritz und Hermann Brandmair. Fritz verlor gegen Lisa-Marie Drees mit 381:383 und Brandmair mit 379:380 gegen Markus Höpp. Chancenlos an vier war Stefan Jung gegen Jennifer Pschida (381:386). Den einzigen Gallenbacher Sieg holte an fünf Manuel Streim gegen Stefanie Höpp. Nach 40 Schuss stand es 376:376. Im Stechen wollte das Gewehr der jungen Alberzellerin nicht mehr. Das Reglement sieht vor, ein neues Gerät zu nehmen, allerdings ohne Probeschuss. Daher traf sie lediglich eine Fünf und verlor.