2017-04-19 00:04:26.0

AbstimmungAichacher Nachrichten Handballerin liegt bei Sportlerwahl knapp vorne

Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats März. Noch bis Donnerstag 12 Uhr haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten abzugeben. Zur Wahl stehen Luftgewehrschütze Tobias Kein (Gemütlichkeit Todtenweis), Kegler Josef Heil (TSV Aichach) und Handballerin Ramona Bscheider (TSV Aichach).

Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Mit 58 Prozent der Stimmen liegt Ramona Bscheider derzeit knapp vorne. Tobias Kein (38 Prozent) ist ihr dicht auf den Fersen. Auch Josef Heil hat noch alle Chancen auf den Sieg, denn es kann sich schnell ändern. Am besten schlägt sich der 21-Jährige beim Telefonvoting. Dort liegt aber Tobias Kein vorne. Er kommt auf 54 Prozent der Stimmen, während Bscheider bei 39 Prozent liegt. Gleiches gilt für das Online-Voting. Dort führt der 23-jährige Kein mit rund 55 Prozent der rund 1000 abgegeben Stimmen vor der 16-Jährigen, die auf 43 Prozent kommt. Dafür hat die Nachwuchshandballerin bei der SMS-Abstimmung die Nase vorn. Hier liegt sie bei satten 93 Prozent und setzt sich somit aktuell (Stand Dienstagabend) an die Spitze des Votings. Doch schon wenige Stimmen können das Ergebnis wieder in eine andere Richtung lenken. Noch ist also bei der Wahl nichts entschieden. Alle drei Kandidaten können noch der AN-Sportler des Monats werden. Sie haben noch bis Donnerstagmittag Zeit, bei der Abstimmung mitzumachen. (sry-)