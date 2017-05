2017-05-04 00:05:14.0

Schießen Handzeller Schützen blicken zurück

Jägerblut feiert zwei Aufstiege. Es gibt aber auch Wermutstropfen

Neben dem Rückblick auf die vergangene Saison gab es beim Saisonabschluss der Jägerblutschützen Handzell einen Ausblick auf die Mannschaftsaufstellung für die kommende Schießsaison.

Es gingen sieben Luftgewehr- und eine Luftpistolenmannschaft bei den Gaurundenwettkämpfen an den Start. Die vierte Mannschaft mit den Schützen Manuel Lohner, Jürgen Fehrer, Carina Mitterhuber und Julia Fehrer schaffte den Aufstieg in die A-Klasse. Jägerblut V mit den Schützen Georg Witzenberger, Erwin Lohner, Vanessa Bauer und Tamara Meier holte sich die Meisterschaft in der C-Klasse und steigt somit in die B-Klasse auf. Wermutstropfen ist der Abstieg der ersten Luftgewehr- sowie der Luftpistolenmannschaft.

Ausgezeichnet wurden neben den Mannschaftsbesten auch Joachim Kruck und Stefan Schafnitzel für jeweils 200 absolvierte Rundenwettkämpfe sowie der Sportleiter Georg Witzenberger für 400 absolvierte Rundenwettkämpfe. (AN)