2017-01-14 09:26:00.0

Futsal Highlight wartet auf die Dasinger A-Junioren

Dasings U19 spielt heute um die schwäbische Meisterschaft in Gersthofen. Der Neuling trifft auf starke Teams. Trainer Jürgen Schmid bleibt dem Nachwuchs treu. Von Reinhold Rummel

Der Höhepunkt der diesjährigen Futsal-Hallenrunde der U-19-Junioren steigt am heutigen Samstag, 14. Januar. Ab 13 Uhr werden in der Schulturnhalle der Mittelschule Gersthofen die acht besten A-Jugend-Teams Schwabens am Start sein. Das Teilnehmerfeld setzt sich zusammen aus den jeweils zwei erstplatzierten Mannschaften der drei Kreisfinalrunden sowie aus den gesetzten Bayernligisten FC Memmingen und TSV Nördlingen.

Und mittendrin sind die U-19-Junioren des TSV Dasing, die sich in dieser Hallensaison erstmals für dieses erlesene Teilnehmerfeld qualifizieren konnten. Die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid und Sepp Friedl werden dabei in der Gruppe A in der Vorrunde auf den VfB Durach, TSV Nördlingen und SSV Höchstädt treffen. Die Dasinger haben das „Pech“, dass an diesem Samstag auch die schwäbische Endrunde der Aktiven in Günzburg ansteht – und auch dafür haben sich die TSV-Fußballer überraschend qualifiziert (siehe eigener Bericht auf dieser Seite). Trainer Jürgen Schmid, der beide Teams betreut, musste sich also entscheiden – und er wird die A-Junioren in Gersthofen betreuen. Turnierbeginn ist am Samstag um 13 Uhr. Die Dasinger werden ihr erstes Spiel um 13.28 Uhr gegen den SSV Höchstädt bestreiten und treten danach um 13.56 Uhr gegen den VfB Durach an. Das letzte Gruppenspiel steht dann um 14.52 Uhr gegen den Bayernligisten TSV Nördlingen an. Für das Halbfinale qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe.In der Vorrunde bei den Kreisfinals schalteten die Dasinger unter anderem den TSV Gersthofen und den FC Stätzling aus. In der Tabelle lag man sogar vor Türkspor Augsburg.