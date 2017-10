2017-10-28 01:44:00.0

Fußball-Landesliga Höchste Zeit zu jubeln

Mit dem Heimspiel gegen den SC Ichenhausen beginnt für Aindling die Rückrunde. Trainer Thomas Wiesmüller verzichtet auf Rechenspiele. Warum der aktuelle Lauf des Gegners ein Vorteil sein könnte. Von Johann Eibl

Den ersten Teil der Landesliga-Saison 2017/18 muss der TSV Aindling als weitgehend missraten einstufen. Am Sonntag beginnt mit dem Heimspiel um 15 Uhr gegen den SC Ichenhausen die Rückrunde, die eine markante Besserung bringen soll. Knüpft die Elf vom Schüsselhauser Kreuz an die Vorstellungen der Hinserie an, dann wird sich das Team von Trainer Thomas Wiesmüller im Sommer in der Bezirksliga wieder finden.

Das wollen die Verantwortlichen unbedingt vermeiden. Ein erster Schritt zur Besserung wäre ein Dreier gegen Ichenhausen. Nicht dabei sein wird Christian Wink, der zuletzt mit seinem Treffer gegen den FC Memmingen II den Punkt sicherte. Durch seine Rote Karte fehlt er aber gegen Ichenhausen und auch noch die Woche drauf im Derby beim SV Mering. Zunächst stand sogar eine Zwangspause von drei Begegnungen zur Debatte. Offensichtlich hat eine Stellungnahme des Vereins das Sportgericht ein wenig milder gestimmt. Lukas Wiedholz war am Montag bei einem Facharzt, um klare Erkenntnisse zu seinen wochenlangen Problemen im Bereich der Bauchmuskulatur zu gewinnen. Dort sind einige Fasern gerissen, es sei mit einem langwierigen Heilungsprozess zu rechnen, hieß es dazu. Für Trainer Thomas Wiesmüller bedeutet das konkret: „Ich rechne mit Wiedholz erst im nächsten Jahr. Ich denke, er sieht das mittlerweile auch selber so.“

Fünf Mal wird vor der Winterpause noch um Punkte gekämpft, sofern der Wettergott mitspielt. Da könnte man eine Rechnung anstellen, wie viele Zähler noch auf dem Konto des Tabellenletzten landen sollen. Wiesmüller hält indes nichts von solchen Überlegungen: „Ich könnte tausend Rechnungen anstellen, das bringt nichts. Wir schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Letztes Mal haben wir einen geholt, vielleicht werden es diesmal drei. Für uns beginnt jetzt eine neue Rechnung.“

In der Hinrunde unterlag Aindling in Ichenhausen mit 1:5 Toren. Eines haben beide Teams gemeinsam – beide haben schon einmal in dieser Spielzeit den Trainer getauscht. Nach dem Auftaktsieg und der Tabellenführung dachte im Landkreis Günzburg keiner daran, dass SCI-Trainer Oliver Schmid einige Wochen später wegen der folgenden Misserfolge seinen Hut nehmen würde. Die Mannschaft, für die nun Markus Riesenegger zuständig ist, schlitterte im Herbst in eine schlimme Krise mit fünf Spielen ohne Punkt und Tor. Doch diese Talfahrt ist zu Ende gegangen. Seit fünf Spielen ist der kommende Gegner ungeschlagen. „Jetzt ist die Serie genau andersrum, die sind jetzt gut drauf“, beschreibt Wiesmüller die aktuelle Entwicklung beim sonntäglichen Rivalen und kann ihr einen positiven Aspekt abgewinnen: „Vielleicht liegen uns Gegner, die nach vorne spielen, vielleicht kommt uns das entgegen.“

Ichenhausen nimmt mit 21 Punkten Rang zehn ein. Daniel Dewein führt die vereinsinterne Torschützenliste mit acht Treffern an. Stefan Strohhofer kann bislang halb soviele persönliche Erfolgserlebnisse vorweisen.