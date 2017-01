2017-01-17 00:02:48.0

Basketball-Bezirksliga Höhenflug startet erst nach der Pause

Der TSV Aichach braucht gegen Viktoria Augsburg lange, um seinen Rhythmus zu finden. Am Ende steht ein deutlicher Sieg. Neuzugang sorgt für Entlastung Von Sebastian Richly

Dass die Abstimmung bei den Basketballern des TSV Aichach beim Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten Viktoria Augsburg eine Halbzeit lang nicht stimmte, hatte mehrere Gründe. Zum einen war es für das Team von Trainer Marius Stancu das erste Match nach der Winterpause, zum anderen probierte der Coach auch viel aus. Am Ende stand dennoch ein souveräner 86:66-Erfolg.

Dabei lief es anfangs nicht wirklich rund bei den Paarstädtern. Der Ausfall von Aufbauspieler Henoch Nya-Ekombo (gesperrt) machte sich bemerkbar. Zudem galt es, mit Yevgeniy Filipenko einen Neuzugang zu integrieren. Die großgewachsene Verstärkung (ca. zwei Meter groß) lebt erst seit einem halben Jahr in Deutschland und spricht noch nicht so gut Deutsch. Obwohl vor allem in den ersten beiden Vierteln noch nicht alles zusammenpasste, attestierte Coach Stancu dem Neuen ein gutes Spiel: „Er hat nicht so viele Punkte gemacht, aber insbesondere in der Defensive gekämpft und viele Rebounds geholt. Er ist eine echte Verstärkung.“ Am Neuzugang lag es also nicht, dass der TSV nach dem ersten (19:22) und zweiten Viertel (42:44) zurücklag. „Wir haben einfach zu unkonzentriert gespielt und unsere Würfe nicht getroffen“, erklärt Stancu. Das könne im ersten Spiel nach der Winterpause aber passieren.

Im dritten Abschnitt stellten die Aichacher dann auf Zonen-Pressing um und auf einmal lief es bei den Gastgebern – am Ende des dritten Viertels stand es 63:50, die Augsburger kamen also gerade einmal auf sechs Punkte. „Wir haben endlich unsere große Stärke – die Schnelligkeit – ausgespielt und so viele leichte Punkte gemacht“, so Stancu. Jetzt drehte auch die Offensive auf. Korbjäger Alex Eberlein, der Russisch spricht und für Neuzugang Filipenko übersetzt, kam insgesamt auf starke 29 Punkte. Ebenfalls treffsicher zeigte sich Konstantin Dwaliawili, der 21 Punkte zum Sieg beisteuerte. Drei Minuten vor Schluss musste Dwaliawili allerdings aufgrund seines fünften persönlichen Fouls vorzeitig zum Duschen gehen. Den Sieg gefährdete seine Hinausstellung aber nicht mehr. „Ich muss der ganzen Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir sind ruhig geblieben und haben ganz locker weitergespielt.“

Vielmehr hatte Stancu im letzten Viertel die Gelegenheit zu rotieren. Insgesamt neun Spieler hatte er zur Verfügung – eine ungewohnte Situation: „Das ist natürlich super für mich, wenn so viele da sind. Man kann tauschen und sehen, wie die Spieler auf einer ungewohnten Position agieren.“ Bei solchen Gelegenheiten gibt Stancu auch den jungen Spielern immer wieder Einsatzzeiten. Diesmal versuchte sich Kirill Klein. Er blieb zwar ohne Punkte, erhielt vom Trainer aber viel Lob: „Er ist sehr athletisch und hat seine Sache sehr gut gemacht.“

Die Optionen nutzte Stancu aus. Center Anton Oksche konnte eine andere Position spielen oder sich ausruhen, sodass er keine Gefahr lief, fünf Fouls zu kassieren: „Als Center bist du immer gefährdet, diesmal war das kein Problem.“ Besonders, weil Filipenko die Rolle von Oksche ausfüllte: „Er spielt fast wie Anton und ist eine gute Alternative“, so der Coach.

In den kommenden Partien hofft Stancu darauf, dass sich das Zusammenspiel weiter verbessert. „Auf dem Feld musst du nicht alles verstehen, es geht viel über Körpersprache. Je öfter er mit der Mannschaft trainiert, desto besser klappt das Zusammenspiel“, ist sich Stancu sicher. Schließlich haben die Paarstädter in dieser Saison noch viel vor. Platz zwei und der damit verbundene Aufstieg ist nach wie vor in Reichweite. Nach dem Sieg gegen Viktoria Augsburg stehen die Aichacher mit 14 Punkten auf Tabellenplatz drei, nur zwei Punkte hinter dem VfL Buchloe, die am Sonntag, 12. Februar, zu Gast in der Paarstadt zum Spitzenspiel sein werden. Bis dahin sollten die Aichacher aber zunächst ihre Pflichtaufgaben erfüllen.

Am kommenden Spieltag müssen die TSV-Basketballer beim TSV Oberstdorf antreten. Mit dabei sein wird auch wieder Neuzugang Filipenko – noch besser integriert und eine noch größere Verstärkung für das Team, so die Hoffnung des Trainers.

TSV Aichach Alex Eberlein (29 Punkte) Konstantin Dwaliawili (21), Paul Klobe (10), Dennis Stancu (9), Anton Oksche (6), Yevgeniy Pilipenko (6), Philipp Kolb (3), Eddy Ngome (2), Kirill Klein.