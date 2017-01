2017-01-28 00:05:57.0

Hoffmann übernimmt Aindlings U19

Warum der TSV jetzt einen neuen Trainer holt

Der Auftrag ist klar und eindeutig. Im Laufe der nächsten Monate will der TSV Aindling mit seiner Fußball-A-Jugend die Bezirksoberliga halten. Und das mit dem neuen Trainer Magnus Hoffmann. Der 51-Jährige arbeitete früher schon beim Verein, beispielsweise als Cheftrainer der Ersten.

Als sich nun Jugendleiter Joachim Grammer meldete, reagierte Hoffmann zögerlich: „Ich habe eigentlich schon mal abgesagt.“ Weil er nach einer Pause die Arbeit mit einer ersten Männermannschaft anstrebte. Nun hat sich Hoffmann doch für seinen „Heimatverein“ entschieden. Er tritt die Nachfolge von Helmut Leihe, der sich im Winter verabschiedete, an. Hoffmann gibt zu, dass er völliges Neuland betritt: „Ich weiß nichts von der Liga. Ich weiß nicht, auf welchen Positionen die Buben spielen.“ Das dürfte sich bald ändern. Gestern stand bereits die erste Übungseinheit in einem Fitnessstudio in Meitingen auf dem Programm und ab Mittwoch wird im Freien trainiert.

Der neue Coach achtet darauf, dass die Jungs fit sind. Aindling ist derzeit Drittletzter. Das rettende Ufer liegt aktuell zwei Punkte entfernt. „Die Aufgabe ist äußerst prekär, aber normal ist das machbar“, so der neue Coach. (jeb)