Fußball-Bezirksliga Hollenbach erwartet „dreckigen“ Kampf

TSV will Negativserie im Abstiegsduell in Donaumünster beenden.

Auf ein heißes Pflaster muss sich der TSV Hollenbach am morgigen Sonntag (14 Uhr) im Gastspiel beim SV Donaumünster-Erlingshofen einstellen. Beiden Teams steht das Wasser bis zum Hals. Der Aufsteiger auf dem Relegationsrang hat nur zwei Punkte Rückstand auf die Elf vom Krebsbach.

Auf einen Spaziergang wie beim 5:0-Hinspielsieg dürfen die Hollenbacher nicht setzen. Ihre Hoffnungen ruhen vielmehr auf dem beherzten Auftritt gegen Meitingen. Zwar reichte es nur zu einem 2:2, doch wie sich das Team von Christian Adrianowytsch präsentierte, war aller Ehren wert und so nicht zu erwarten. Auch TSV-Abteilungsleiter Bernhard Fischer war von der Leistungsexplosion überrascht: „Man hatte in letzter Zeit ein bisschen das Gefühl, es geht den Bach hinunter, doch dann dieser Aufschwung.“ Der Chef war überrascht: „Die Mannschaft hat bis zur 80. Minute ein perfektes Spiel abgeliefert, ich hätte nicht gedacht, dass sie in der aktuellen Situation noch so eine tolle Leistung abrufen kann“. Und dennoch ärgert sich Fischer über den verschenkten Sieg.

Jetzt sollen nach sieben sieglosen Partien endlich wieder drei Punkte her. In Donaumünster erwartet den TSV ein kampfbetontes Spiel. Fischer erwartet in jedem Falle einen engen, „dreckigen“ Abstiegskampf. Aufpassen müssen die Rot-Weißen auf Torjäger Jürgen Sorg, der schon acht Saisontreffer hat. Adrianowytsch muss auf Samuel Fischer, einer der Torschützen vom vergangenen Sonntag, wegen dessen Studiums verzichten, dafür steht sein Bruder Patrick wieder im Kader.

Für die Fahrt ins rund 50 Kilometer entfernte Donaumünster haben die TSV-Verantwortlichen wieder einen Fan-Bus organisiert. Dieser fährt um 11:45 Uhr vom TSV-Sportheim aus los. (mika)