Fußball-Relegation Hollenbach hat den nächsten Aufstieg im Visier

Die zweite Mannschaft des TSV spielt heute in Göggingen um den Einzug in die A-Klasse. Der Gegner ist ebenfalls eine Bezirksliga-Reserve. Merching und Mühlried sind erst am Samstag gefordert

Für die Meisterschaft hat es beim TSV Hollenbach II in der B-Klasse Aichach nicht gereicht. Zwei Punkte fehlten am Ende und der BC Rinnenthal dürfte die Meisterschaft feiern. Doch der Traum vom zweiten Aufstieg innerhalb kürzester Zeit ist am Krebsbach noch nicht vorbei. Während die Erste im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte, soll nun die Reserve in A-Klasse.

Am heutigen Mittwoch steht für die Hollenbacher Reserve die erste Gelegenheit zum Aufstieg an. Um 18.30 Uhr beginnt auf dem Gelände des TSV Göggingen die Partie gegen den SV Schwabegg II an. Der Vizemeister der B-Klasse Augsburg Süd hatte am Ende vier Punkte Vorsprung auf Platz drei, allerdings auch elf Punkte Rückstand auf Meister Langerringen II. Die Reserve des SV Schwabegg, der in der Bezirksliga Süd als Aufsteiger direkt wieder abgestiegen ist, verfügt ähnlich wie die Hollenbacher über viele junge Talente. Darunter mischen sich aber auch erfahrene Spieler wie Joachim Schuster. Der ehemalige Landesligaspieler traf alleine in den vergangenen acht Spielen acht mal.

Das Team aus dem Wittelsbacher Land erreichte 22 Siege in 26 Spielen und erzielte 86 Tore bei nur 18 Gegentoren. Dabei ragen Mittelfeldspieler Daniel Ruisinger mit 15 und Stürmer Stefan Dax, mit 25 Treffern auch Torschützenkönig der B-Klasse heraus, in der Offensive heraus. Und die Hollenbacher sind heiß auf das Duell. Der Vorstand ruft im Internet alle Fans auf, in der Vereinsfarbe rot zum Spiel zu kommen und das Team als „rote Wand“ zu unterstützen. Sollte es gegen Schwabegg nicht mit einem Sieg klappen, haben die Hollenbacher eine zweite Chance. Der Verlierer dieser Partie trifft am Sonntag auf den FC Alba Augsburg und ermittelt den letzten Aufsteiger.

Einen deutlich schwierigeren Weg hat der SC Mühlried vor sich. Der Vizemeister der Kreisklasse Aichach muss auf dem Weg in die Kreisliga gleich zwei Spiele gewinnen. Zunächst geht es am Samstag gegen Untermaxfeld. Der TSV Merching trifft ebenfalls am Samstag auf den TSV Fischach. (sry-, krup)

Vom Sportgelände in Hollenbach fährt ein Fanbus um 17:15 Uhr zum Spiel nach Göggingen.