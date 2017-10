2017-10-27 17:57:00.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach in der Bringschuld

Gegner Offingen im Aufwind.

Für den TSV Hollenbach geht es beim Rückrundenauftakt (Anpfiff Sonntag 14:30 Uhr) gegen den punktgleichen Tabellennachbarn TSV Offingen. Seit drei Partien ist die Elf vom Krebsbach ohne Sieg, ganz im Gegenteil zu den Gästen aus dem Günzburger Landkreis. Die holten sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen.

Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer kann sich noch gut an das Hinspiel (1:1) erinnern. „Das wird eine brutal schwere Hausnummer. Die sind kampfstark und befinden sich immer noch in Aufstiegseuphorie.“ Zumal die Mannschaft von Coach Christian Adrianowytsch derzeit große Rätsel aufgibt. Durch Unzulänglichkeiten und ungeschicktes Zweikampfverhalten verspielte man gegen Wörnitzstein den sicher geglaubten Sieg. „Unerklärlich, wie wir nach einer sehr guten ersten Halbzeit so einbrechen konnten und am Ende sogar um das Unentschieden bangen muss“, rätselt Fischer. Allerdings lenkt er ein: „Wir haben momentan nur eingeschränkte Möglichkeiten, da wichtige Stammspieler angeschlagen sind.“

Ein besonderes Augenmerk sollten die Hausherren auf Gästestürmer Christoph Bronnhuber legen. Der 27-jährige Spielertrainer erzielte alleine fast die Hälfte der Offinger Treffer (sieben von 15). „Bloß nicht verlieren“, will sich Fischer angesichts der schwierigen Situation auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. „Wir haben im Moment einfach nicht das Selbstbewusstsein des Vorjahres.“ (mika)