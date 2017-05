2017-05-13 00:04:48.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach kommt auf dem Zahnfleisch daher

Im letzten Heimspiel gilt es für den TSV Platz fünf zu sichern. Die Vorzeichen könnten besser sein. Zwei Spieler verabschieden sich vom Krebsbach

Endspurt in der Bezirksliga Nord. Noch zwei Spieltage stehen auf dem Programm. Bereits am Samstag empfängt der TSV Hollenbach um 15 Uhr den TSV Nördlingen II zum letzten Heimspiel der Saison. Nach den jüngsten Niederlagen gegen Rain II (1:3) und Möttingen (2:4) laufen die Hollenbacher Gefahr, ihr korrigiertes Saisonziel, Platz fünf, doch noch zu verfehlen.

Aus Sicht der Nördlinger gewiss ein Luxusproblem, stecken sie doch im tiefen Abstiegssumpf, gerade mal zwei Punkte vom direkten Abstiegsrang 13 entfernt. Das Hinspiel im Rieser Sportpark konnten die Hollenbacher mit 2:0 für sich entscheiden. Dass Nördlingens Zweite, deren erste Mannschaft nur eine Klasse höher in der Landesliga kickt, unbedingt die Liga halten will, beweisen die soliden Auftritte der vergangenen Wochen. Drei Siege und drei Unentschieden zeigen auf, wie schwer die Rieser derzeit zu bezwingen sind. Auch die jüngsten Begegnungen gegen Lauingen und in Gersthofen endeten Remis, weshalb das Team von Trainer Andreas Langer etwas auf der Stelle tritt und sich nach wie vor auf dem schmalen Grat zwischen Bezirks-, und Kreisliga bewegt. Mit einer weiteren Punkteteilung in Hollenbach kann und wird sich Nördlingens U23 deshalb nicht zufriedengeben.

Sichtlich bemüht, aber geistig und körperlich nicht wach genug präsentieren sich dagegen aktuell Christian Adrianowytsch und seine Schützlinge. So langsam macht sich beim Aufsteiger der enorme Kräfteverschleiß bemerkbar. Das sieht auch Abteilungsleiter Bernhard Fischer so: „Die Luft ist ein bisschen raus. Der ein oder andere bräuchte dringend eine Verschnaufpause.“ Bis zum Saisonende muss Adrianowytsch ohne seinen verletzten Torhüter Patrick Varga sowie die Offensivkräfte Kevin Hauke und Ricardo Anzano auskommen. Auch Samuel Fischer fehlt gegen Nördlingen.

Auf Akteure der zweiten Mannschaft werden die Verantwortlichen verzichten. Die Reserve hat das Spitzenspiel in der B-Klasse Aichach gegen den SV Obergriesbach vor der Brust und will die Aufstiegschance nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Gegen die jungen Nördlinger wird es also eine schwierige Aufgabe für die Hollenbacher werden. Drei Niederlagen am Stück kassierte der TSV übrigens nur zu Beginn der Saison. Das gilt es nun zu verhindern, wenn am Ende Platz fünf herausspringen soll. Denn der Vorsprung ist mittlerweile auf zwei Punkte geschmolzen. Nach vorne geht ohnehin nichts mehr. Für Simon und Georg Demmelmair wird es das letzte Heimspiel für den TSV Hollenbach sein, beide schließen sich zur neuen Saison ihrem Heimatverein TSV Weilach an. (mika)