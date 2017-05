2017-05-01 23:41:00.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach rennt nur hinterher

Der TSV verliert überraschend gegen die abstiegsbedrohten Möttinger. Warum TSV-Trainer Christian Adrianowytsch rotiert und Gästestürmer Raphael Schmid zum Albtraum für die Elf vom Krebsbach wird. Von Walter Mika

Aggressiv, giftig und schnörkellos in seinen Aktionen präsentierte sich der TSV Möttingen beim TSV Hollenbach. Die Gäste nahmen die Punkte deshalb verdient mit nach Hause.

Hollenbachs Coach Christian Adrianowytsch hatte personell ordentlich durchrotiert: Das Brüderpaar Johannes und Martin Aechter sowie Dominik Stark saßen auf der Bank, dafür bot er Fabian Trautmann, Simon Demmelmair und Florian Nefzger auf. Der Mann des Tages stand jedoch auf Möttinger Seite und hieß Raphael Schmid. Mit seinen drei Treffern erlegte der Angreifer die Hausherren fast im Alleingang. Erstmals traf er in der elften Minute, als Max Hagel den Ball zur Mitte passte und Schmid zum 1:0 einschob. Dann hatte Hollenbachs Ricardo Anzano seinen großen Auftritt. Nach Balleroberung durchquerte der fast das ganze Feld, chippte den Ball gefühlvoll zu Angelo Jakob, der flach zum 1:1 abschloss (28.).

Danach gab‘s auf Hollenbacher Seite nicht mehr viel Positives. Dafür gab es die Aktionen des Raphael Schmid zu bestaunen. Im Anschluss an einen schnell ausgeführten Freistoß drosch der 23-Jährige die Kugel humorlos zum 2:1 ins kurze Eck (33.). Manuel Müller als Vertretung des verletzten Patrick Varga hatte keine Abwehrmöglichkeit. Gleich nach Wiederbeginn musste sich Möttingens Schlussmann Christoph Husel nach einem Schussversuch von Samuel Fischer auf Vorarbeit von Georg Witzenberger gewaltig strecken (48.), danach aber brannte es fast nur noch im gegenüberliegenden Strafraum.

Immer wieder luden die oftmals fahrig und unkonzentriert wirkenden Gastgeber die schnellen Rieser durch leichte Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung zum Kontern ein. Höhepunkt war das 3:1, der aus 20 Metern Entfernung Maß nahm und das 3:1 nachlegte (57.). Jetzt waren die Gäste nicht mehr zu bremsen. Dass es in dieser Phase nur noch einmal hinter Müller einschlug, lag in erster Linie an der fahrlässigen Chancenauswertung des Tabellenvierzehnten. So bewerkstelligte der 60 Sekunden zuvor eingewechselte Matthias Rathke aus kurzer Entfernung lediglich noch das 4:1 (75.). Fünf Minuten vor dem Ende konnte Dominik Stark mit einem Freistoßtor noch auf 2:4 verkürzen.

TSV Hollenbach Müller, Trautmann (69. Martin Aechter), Adrianowytsch, Simon Demmelmair (61. Johannes Aechter), Knauer, Jakob, Schmid, Witzenberger, Nefzger (46. Stark), Sa. Fischer, Anzano.

Tore 0:1 Schmid (11.), 1:1 Jakob (28.), 1:2, 1:3 Schmid (33./57.), 1:4 Rathke (75.), 2:4 Stark (85.). Schiedsrichter Rackl (Augsburg). Zuschauer 150.