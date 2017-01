2017-01-11 00:02:55.0

Jahreshauptversammlung Hollenbach setzt auf die eigene Jugend

Beim TSV geht es nicht nur bei der Abteilung Fußball voran

Für die einen verlief das vergangene Jahr sportlich grandios, für die anderen bescheiden. Die Abteilungen des TSV Hollenbachs blicken zurück.

In Vertretung des erkrankten Bernhard Fischer verlas Stellvertreter Thomas Högg den Bericht. Der fiel äußerst positiv aus. Während die zweite Mannschaft die Saison 2015/16 mit dem sechsten Platz abschloss, holte die erste Mannschaft die Meisterschaft in der Kreisliga Ost und schaffte nach 17 Jahren die Rückkehr in die Bezirksliga. Zur neuen Saison konnte erstmalig eine dritte Herrenmannschaft ins Rennen geschickt werden. Die überwintert in der Reserveliga auf Platz sechs. Noch besser läuft es bei der Zweiten, die auf dem zweiten Platz der B-Klasse steht. Nach holprigem Start nahm die Erste Fahrt auf und kletterte auf Rang acht. Das Geheimnis: Möglichst viele eigene Jugendspieler einbauen.

Dass die Jugendspieler noch nicht so schnell ausgehen, berichtete Jugendleiter Werner Ruisinger. Derzeit sind fünf Großfeldmannschaften und fünf Kleinfeldteams im Einsatz, darüber hinaus mit den C-, und D-Juniorinnen zwei Mädchenteams. Über 100 Kinder werden in einer Spielgemeinschaft mit dem SSV Alsmoos-Petersdorf betreut. Highlight in der abgelaufenen Saison war die Meisterschaft der D-Junioren sowie der Klassenerhalt der C-Junioren. Auch die E1 konnte die Meisterschaft einfahren, Vizemeister wurde die E2.

Bescheiden verlief das sportliche Jahr für die 83 Mitglieder starke Abteilung: Alle sieben Freundschaftsspiele gingen verloren. Abteilungsleiter Thomas Mayer blickte auf die Highlights – Weinfest, Bergwandern in Südtirol und Saisonabschlussfeier – zurück.

Ungebrochener Zulauf herrscht bei der 142 Mitglieder zählenden Damengymnastikabteilung. Alleine in den Gruppen für Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen und Mädchenturnen werden knapp 140 Kinder betreut. Damengymnastik, Zumba und U-50-Turnen runden das Programm ab. 30 bis 40 Frauen kämen dienstags in die Hollenbacher Schulturnhalle. Im Einsatz befindet sich zudem ein Volleyballteam, elf aktive Damen spielen in der Kreisklasse Ost. Im Sommer feierte die aktive Abteilung zudem ihr 40-jähriges Bestehen.

Abgesehen von der Landkreismeisterschaft gab es das Drei-Disziplinen-Turnier. 14 Mannschaften beteiligten sich.

Erstmalig veranstaltete der TSV-Fan-Club einen Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr stehen eine Nachtrodelfahrt am Samstag, 14. Januar, sowie der Krebsbachtaler Fußballcup am 4. Februar auf dem Programm der 94 Mitglieder starken Abteilung. (mika)