2017-04-29 00:04:31.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach spielt, Adelzhausen pausiert

TSV will gegen Möttingen in Spur bleiben. Spiel des BCA wurde abgesagt

Zum vorletzten Heimspiel in der Bezirksliga fordert der TSV Hollenbach am morgigen Sonntagnachmittag um 15 Uhr den TSV Möttingen heraus. Das Spiel des BC Adelzhausen heute in Bubesheim ist dagegen wegen schlechter Platzbedingungen abgesagt und auf Mittwochabend (3. Mai, 18.15 Uhr) verlegt worden.

In Hollenbach wollen beide Klubs wollen, wenngleich aus völlig unterschiedlichen Gründe, keine Punkte liegen lassen, weshalb 90 interessante Minuten vorprogrammiert sind. Für die Hollenbacher gilt es nach dem Überraschungssieg in Meitingen auf der Erfolgsspur zu bleiben, um ihre neue Zielsetzung, am Ende unter den ersten fünf zu landen, nicht aus den Augen zu verlieren. Der Mitaufsteiger dagegen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Seit dem 14. Spieltag stecken die Donau-Rieser auf dem undankbaren Direktabstiegsplatz 14 fest, der Rückstand zum Relegationsrang dreizehn, den aktuell der SV Wörnitzstein-Berg belegt, beträgt zwei Punkte. Zum ersten Nichtabstiegsrang zwölf fehlen gar schon sechs Punkte. Respekt vor den Gästen ist beim Team um Coach Christian Adrianowytsch dennoch angebracht, Selbstzweifel indes aufgrund der eigenen Qualitäten nicht. Fernab der Heimat rissen die Möttinger in der laufenden Runde noch keine großen Bäume aus, immerhin benötigten sie elf Anläufe, um ihren ersten und einzigen Auswärtssieg einzufahren (3:0 in Wemding). Deswegen aber eine Auswärtsphobie abzuleiten, wäre trügerisch, schließlich brachte das Möttinger Team fünf Remis von seinen Gastspielreisen mit nach Hause, zuletzt ein beachtliches 1:1 aus Gersthofen. „Nach dem tollen Spiel in Meitingen wird es schwer jetzt den Spagat zu finden“, gesteht Hollenbachs Coach Christian Adrianowytsch ein, ist sich aber auch ganz sicher „dass wir auf die Nase fallen, wenn der ein oder andere denkt, wir könnten das Spiel im Vorbeigehen gewinnen“.

ANZEIGE

Als Trainer könne er tausend Mal sagen, wie knifflig die Aufgabe werden wird, die exakte Einstellung und innerliche Motivation müsse von den Spielern selber kommen, macht er sich nichts vor. Personell kann sich Adrianowytsch kaum beklagen, zwar musste man bei einigen angeschlagenen Spielern noch das Abschlusstraining abwarten, um über deren Einsatz zu entscheiden, aber definitiv ausfallen wird lediglich Kevin Hauke wegen eines Muskelfaserrisses. (mika)