2017-11-14 04:33:00.0

Fußball-Nachlese Hollenbach streckt sich vergebens

Trotz Leistungssteigerung gegen Meitingen steht der TSV am Ende erneut im Regen und wartet nun schon seit sechs Partien auf einen Dreier. Ecknach zeigt alte Schwächen, Adelzhausen sorgt für Spektakel. Von Sebastian Richly

Viele Partien fanden am Wochenende aufgrund des schlechten Wetters nicht statt. Eigentlich schade, denn die wenigen Partien, die über die Bühne gingen, hatten hohen Unterhaltungswert. Für besonders viel Gesprächsstoff sorgten die drei Bezirksligisten aus dem Landkreis-Norden – aus unterschiedlichsten Gründen.

Das Sorgenkind ist und bleibt der TSV Hollenbach. Das 2:2 gegen den TSV Meitingen war bereits das sechste Spiel ohne dreifachen Punktgewinn für die Elf vom Krebsbach. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile nur noch zwei Punkte. Die gute Nachricht: Beim 2:2 gegen Meitingen zeigten sich die Hollenbacher deutlich verbessert. Mit dem Gegenpressing kamen die Gäste nicht zurecht und Meitingens neuer Coach Paolo Mavros hatte bei seinem Einstand nicht nur aufgrund der Witterungsbedingungen wenig Spaß. „Eng stehen“ und „wach sein“, forderte Spielertrainer Christian Adrianowytsch fast pausenlos von seinen Mannen. Und seine Spieler hörten diesmal auf ihren Coach. Ob Pech oder Unvermögen – in den finalen zehn Minuten gab man den sicher geglaubten Sieg doch noch aus der Hand. Für das angeknackste Selbstvertrauen der nächste Dämpfer.

Ganz anders sieht es beim BC Adelzhausen aus. Im gesicherten Mittelfeld kann der BCA locker aufspielen. Und das tat die Elf vom Römerweg beim 7:5-Erfolg gegen den FC Horgau auch. Abteilungsleiter Jürgen Dumbs sprach von einer völlig unnötigen Zitterpartie: „Wir hatten dem Gegner bereits den Zahn gezogen.“ Aber wie schon im Hinspiel war die komfortable Führung schnell wieder weg. Dank Youngster Stefan Asam und Torjäger Dominik Müller behielt man am Ende gegen den Tabellenletzten doch noch die Punkte daheim. Für Spielertrainer und Defensivspezialist Peter Eggle sicher eine grausame Partie, für die Zuschauer am Römerweg aber das Eintrittsgeld mehr als wert.

Das gilt meist auch für die Heimspiele des VfL Ecknach. Auch wenn der Aufsteiger bisher mit Heimsiegen geizte, so waren die Begegnungen doch durchweg spannend. So auch am Wochenende beim 2:2 gegen den SV Donaumünster. Besonders bitter für den VfL, dass der Ausgleich fünf Minuten vor dem Ende fiel – und das bei personeller Überzahl. Allzu lange die Köpfe hängen lassen, wird man beim VfL deshalb aber nicht. Mit 27 Punkten steht Ecknach als bester Aufsteiger auf Rang sechs der Tabelle. Und vielleicht geht es ja sogar noch den ein oder anderen Platz nach oben. Mit der Bilanz von zehn Punkten aus vier Spielen ist dem Aufsteiger auch vor dem Spiel beim Tabellenführer Gersthofen nicht bange.

Während der Spielplan für die Teams der Bezirksliga ohnehin noch Paarungen bis Ende November bereithält, müssen auch in den unteren Ligen viele Teams nun länger auf die Winterpause warten. Die Kreisliga-Partien werden an den beiden kommenden Wochenenden nachgeholt. Gleiches gilt für die unteren Klassen. Landesligist TSV Aindling könnte sogar noch im Dezember im Einsatz sein. Die entfallene Partie gegen die SpVgg Kaufbeuren wurde laut Vereinshomepage vorerst auf das Wochenende des 1. und 2. Dezember festgelegt.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche Adelzhausens Youngster Stefan Asam. Der 19-Jährige war beim 7:5-Erfolg des Bezirksligisten BC Adelzhausen über Schlusslicht FC Horgau der überragende Akteur auf dem Platz. Er erzielte nicht nur drei Treffer selbst, sondern bereitete noch einen weiteren vor. Von Trainer Peter Eggle wurde er zum „Man of the match“ gekürt.

Top des Spieltags Das ist erneut Regionalligist FC Pipinsried. Der Aufsteiger hat sich spätestens mit dem 3:0-Erfolg über den FC Unterföhring in der höchsten Amateurspielklasse etabliert. Für den FCP war es der dritte Dreier in Folge. Das Team von Fabian Hürzeler belegt nun Platz zwölf und hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.

Flop des Spieltags Das sind die späten Gegentreffer für die Bezirksligisten VfL Ecknach und TSV Hollenbach. Beide ließen sich durch späte Gegentore noch die drei Punkte nehmen. Unkonzentriertheiten in der Schlussphase sind für beide nichts Neues. Ecknach vergab durch einen Treffer in 85. Minute den vierten Sieg in Folge. Gerade zu Hause ist das dem Aufsteiger schon öfter passiert. Noch bitterer erging es aber dem TSV Hollenbach, der beim 2:2 gegen Meitingen gleich zwei Treffer innerhalb der letzten zehn Minuten kassierte.

Torjäger Neben Stefan Asam traf auch BCA-Stürmer Dominik Müller dreifach gegen Horgau. Auch Michael Dietz vom B-Klassisten TSV Rehling II gelangen drei Treffer. Der 28-Jährige erzielte beim 4:3-Erfolg beim FC Igenhausen einen Hattrick und machte aus einem 1:2 ein 4:2.

Längste Serien Der VfL Ecknach ist nun seit vier Spielen ungeschlagen, verpasste es aber, den vierten Sieg im vierten Spiel zu holen. Auch der BC Adelzhausen hat seit vier Partien nicht mehr verloren. Nunmehr seit sechs Spielen ungeschlagen ist der TSV Pöttmes in der Kreisliga Ost. Beim 3:3 holte der Spitzenreiter nach einem 1:3-Rückstand noch einen Punkt. Immer besser in Schuss kommt Kreisklassist SC Mühlried. Der letztjährige Vizemeister hat sich nach schwachem Saisonstart wieder nach vorne gearbeitet und ist seit neun Partien ohne Niederlage.

Zuschauermagneten Die meisten Fans, 390, kamen zum Regionalligaspiel zwischen Pipinsried und Unterföhring. 140 Personen beobachteten das 3:3 von Pöttmes in Untermaxfeld. 130 Zuschauer waren beim Remis in Hollenbach vor Ort.