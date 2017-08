2017-08-11 20:37:00.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach sucht noch seinen Platz

Warum Schwergewicht Meitingen dem TSV gerade recht sein könnte.

Zwei Spieltage sind in der neuen Bezirksliga-Nord-Runde absolviert. Noch weiß beim TSV Hollenbach niemand so recht, wo die Mannschaft nach zwei Unentschieden steht. Das könnte sich am Samstag ändern, denn ab 17 Uhr ist die Elf vom Krebsbach beim TSV Meitingen gefordert.

Im Falle eines Sieges könnten die Hollenbacher von einem gelungenen Saisonstart sprechen, bei einer Niederlage von einer Fehlzündung. Sollte sich ein drittes Remis einreihen, bliebe die Frage nach der Fahrtrichtung unbeantwortet. Vor zwei Jahren aus der Landesliga abgestiegen und im vergangenen Jahr etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, zählen die Lechtaler zweifellos zu den Schwergewichten der Liga. Dass sie nach dem 5:1 über Lauingen beim VfL Ecknach nur zu einem 1:1 kamen, dürfte die Sache für Trainer Christian Adrianowytsch und seine Truppe erschweren. Denn der Gegner um Spielertrainer Florian Prießnitz hat sich enorm verstärkt. Mit dem Regionalliga erfahrenen Johannes Nießner, den beiden Ex-Aindlingern Daniel Deppner und Rene Heugel sowie Nicolai Geiß (Nördlingen) und Martin Bader (Thierhaupten), sind die Meitinger in sämtlichen Mannschaftsteilen hochkarätig aufgestellt.

Der jüngste Hollenbacher Auftritt gegen Aufsteiger Horgau (3:3) lässt keine günstige Prognose zu. Die Art und Weise, wie die Mannschaft über weite Strecken auftrat, war wenig ansehnlich. Auffallend viele Aussetzer im Abwehrbereich, fahriges Aufbauspiel und harmlose Angriffsbemühungen hinterließen Zweifel.

TSV-Abteilungsleiter Bernhard Fischer warnt: „Wir können uns gegen eine Mannschaft wie Meitingen, die ich zu den absoluten Aufstiegsfavoriten zähle, eine Watschn abholen. Wir müssen uns in der Defensive stabilisieren und mehr Aggressivität und Sicherheit in unser Spiel bringen.“ Fischer schöpft Hoffnung aus der Tatsache, dass seine Hollenbacher ihre besten Partien gegen spielstarke Teams ablieferten. Wie gegen Meitingen in der Vorsaison, als sie beide Spiele gewannen. Kevin Hauke fällt weiterhin aus. Laut Erstdiagnose zog er sich im Training einen Innenbandriss zu. Samuel Fischer kann zwar nach seiner Sprunggelenkverletzung schon wieder laufen, aber noch nicht gegen den Ball treten. Wieder aus dem Urlaub zurück ist Mittelfeldmann Florian Nefzger. (mika)