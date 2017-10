2017-10-20 16:32:00.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach und die Wochen der Wahrheit

TSV empfängt Kellerkind Wörnitzstein. Coach wieder fit.

Das Zwischenhoch bei Bezirksligist TSV Hollenbach ist längst verpufft, seither blieb das Team von Spielertrainer Christian Adrianowytsch in zwei Partien punkt- und torlos. Mit der Art und Weise, wie sich sein Team präsentierte, ist Adrianowytsch auch im Nachhinein ganz und gar nicht einverstanden. Jetzt geht es in den kommenden Wochen gegen Gegner aus der unteren Tabellenregion Einer davon, der SV Wörnitzstein-Berg, kreuzt am morgigen Sonntag um 14:30 Uhr am Krebsbach auf.

Die Gäste aus dem Donauwörth, die derzeit auf dem Relegationsrang 13 stehen, gehen ebenfalls mit zwei Pleiten am Stück in diese wichtige Partie. Den wollen die Kicker von Neu-Coach Bernd Taglieber so schnell wie möglich wieder verlassen. Dazu benötigen sie vor allem die Tore ihres Neuzuganges Ousmane Alasane (SC Athletik Nördlingen). Doch der 22-jährige Senegalese, bislang fünf Mal erfolgreich, hat seit seinem Dreierpack gegen Lauingen Ende September nicht mehr getroffen. Ähnliche Ladehemmungen plagen Hollenbachs Offensivkräfte Tobias Schmid, Ricardo Anzano und den angeschlagenen Werner Meyer. Zur Ehrenrettung des Trios sei erwähnt, dass es zuletzt nicht allzu häufig zum Abschluss kam, was auch an der fahrigen Zuarbeit aus der zweiten Reihe lag. „Ich erwarte von jedem, der auf dem Platz steht, egal ob er angeschlagen ist, absolute Leistungsbereitschaft“, nimmt Adrianowytsch seine Mannschaft mit Blick auf die richtungsweisenden Spiele in die Pflicht.

ANZEIGE

„Wir stehen noch gut über dem Strich, aber jetzt kommen die Gegner, die alle ums Überleben kämpfen“, so der Coach. Wörnitzstein stuft er als unangenehmen Gegner ein. „Sie haben eine sehr gute Offensive, wir dürfen sie ja nicht unterschätzen.“ Er selbst, in Neuburg wegen einer Erkältung nur am Spielfeldrand, wird diesmal wieder mit von der Partie sein. Dominik Stark bereitet eine Entzündung im Knie noch immer große Sorgen. Werner Meyer ist wegen Oberschenkelproblemen noch nicht voll einsatzfähig. (mika)