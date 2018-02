2018-02-08 20:49:00.0

Fußball-Bezirksliga Hollenbach verlängert mit Anzano und Jakob

TSV bindet begehrte Stammkräfte unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Test bei Berg im Gau verschoben.

Mit Angelo Jakob und Ricardo Anzano spielen zwei wichtige Eckpfeiler des TSV Hollenbach auch im kommenden Jahr am Krebsbach – unabhängig von der Liga. „Ein wichtiges Zeichen für unsere Mannschaft, denn beide sind nicht nur richtig gute Fußballer, sondern sie haben sich auch bestens integriert“, freut sich Abteilungsleiter Maximilian Golling. Jakob ist seit 2015 im defensiven Hollenbacher Mittelfeld zuhause. Anzano kam 2016 vom SV Hammerschmiede. In der vergangenen Saison brachte es der 23-Jährige auf 13 Tore, in der aktuellen Saison steht er bei acht Treffern. Es gibt zudem eine erste Terminänderung im Testspielkalender. Das für Donnerstag, 15. Februar, geplante Testspiel beim BSV Berg im Gau muss witterungsbedingt auf Kunstrasen ausgetragen werden. Es findet am Samstag, 17. Februar in Batzenhofen statt. (mika)