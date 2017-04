2017-04-19 00:03:22.0

Fußball-Nachlese Hollenbach zurück auf dem Boden der Tatsachen

Der TSV nutzt erstmals in diesem Jahr seine Chancen nicht konsequent aus und wird prompt bestraft. Adelzhausen schafft es die vielen Ausfälle auszugleichen. Für Aindling fährt der Aufstiegszug langsam ab Von Sebastian Richly

Mit Spannung wurde das Bezirksligaspiel zwischen dem FC Lauingen und dem TSV Hollenbach erwartet. Denn die Kontrahenten standen sich nach einem Eisbeutelwurf erneut in einem Wiederholungsspiel gegenüber (wir berichteten).

Zum Glück stand diesmal das Sportliche im Vordergrund. Die Hollenbacher blieben ihrer Erfolgsformel treu und versuchten ihr Glück mit überfallartigen Kontern. Das hatte bereits in den vergangenen Wochen hervorragend geklappt (unter anderem schlugen die Hollenbacher den TSV Gersthofen). Doch am Osterspieltag war beim TSV offensiv irgendwie der Wurm drin. Bereits am Samstag beim Mitaufsteiger VfR Neuburg hatte die Elf vom Krebsbach die besseren Möglichkeiten. Doch selbst der in diesem Jahr so treffsichere Ricardo Anzano vergab. Und so rächte sich die schwache Chancenverwertung in Neuburg in der 90. Minute, als Alexander Müller den TSV bestrafte. In Lauingen schienen die Hollenbacher diesen späten Nackenschlag ebenfalls noch nicht verdaut zu haben. In Halbzeit eins war Lauingen tonangebend. Doch das Prunkstück der Hollenbacher, die Abwehr, die diesmal ohne Spielertrainer Christian Adrianowytsch auskommen musste, hielt auch diesmal lange stand. Anders wie im „Rückspiel“ vor zwei Wochen, dass die Hollenbacher mit 3:2 gewannen, wachten diesmal die Hollenbacher nach dem Rückstand auf und holten zumindest noch einen Punkt. Dennoch – mit etwas mehr Glück könnten die Hollenbacher auch auf Rang drei stehen.

Adelzhausens Müller legt drei Eier ins Osternest

Anders war die Stimmungslage im Osternest beim Ligakonkurrenten BC Adelzhausen. Etliche Verletzte und gesperrte Spieler, aber trotzdem oben auf. Beim SSV Glött gab es einen deutlichen 4:1–Erfolg. Neben dem dreifachen Torschützen Dominik Müller zeigte auch Torhüter Michael Fottner einmal mehr, was er kann. Seit der schweren Verletzung von Stammtorwart Jürgen Dumbs steht Fottner zwischen den Pfosten. In Glött parierte er sogar einen Elfmeter. Nach dem deutlichen Erfolg liegt der BCA auf Rang sieben und somit nur zwei Zähler hinter den Hollenbachern. Wichtig für beide: Der Klassenerhalt ist jetzt auch rechnerisch geschafft.

Mit solchen Sorgen beschäftigt man sich beim Landesligisten TSV Aindling nicht. Dort blickte man lange in Richtung Aufstiegsrelegation. Doch diese scheint nach dem 1:1 gegen den abstiegsbedrohten TSV Gilching-Argelsried weit weg. Nur ein Punkt aus drei Spielen ist dafür einfach zu wenig. Kleiner Lichtblick: Wenigstens erzielte das Team vom Schüsselhauser Kreuz endlich wieder einen Treffer. Mehr noch, vor allem die zweite Hälfte gab Anlass zur Hoffnung. Wäre da aus Aindlinger Sicht nicht der Schiedsrichter-Assistent gewesen. Zwei Mal wurde TSV-Angreifer Simon Knauer wegen angeblichen Abseits zurückgepfiffen. Die Zuschauer und TSV-Verantwortlichen waren da zumindest anderer Meinung. Hoffentlich haben sich die Aindlinger am Samstag nicht zu sehr geschont, denn das für Mittwoch anberaumte Nachholspiel in Ichenhausen fällt erneut aus. Somit ist die zweite Englische Woche am Stück vom Tisch, zumindest vorerst. »Berichtunten