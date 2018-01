2018-01-09 12:55:00.0

Futsal Hollenbacher/Petersdorfer U15 jubelt

Bei der Endrunde der Kreismeisterchaft der C-Junioren gewinnt SG vor Gastgeber TSV Dasing. Aichach Vierter.

Jubel beim U15-Nachwuchs der SG Hollenbach/Petersdorf. In einer spannenden Endrunde um den Futsal-Landkreismeister sicherte sich die Truppe um Trainer Michael Lidl den Wanderpokal vor dem Nachwuchs des TSV Dasing.

Das Hollenbacher Team um Semih Yigit, Alfredo Dreier, Lukas Huber, Elias Ruisinger, Jonas Lidl, Julian Nefzger, Samuel Högg und Martin Lang durfte damit erneut einen Hallentitel feiern, nach dem ihnen dieses Kunststück bereits in der E-Junioren Altersklasse vor drei Jahren gelang. Der Coach war zufrieden: „Einfach Super, das haben sich die Buschen verdient, denn sie üben fleißig und sind eine feine Truppe.“ Der neue Hallenmeister war von Beginn an tonangebend. Durch einen Treffer von Julian Nefzger, dem insgesamt sechs Endrundentore gelangen, eröffnete man die Endrunde mit einem 1:0-Sieg übe die SG Ottmaring. Danach fegten die Hollenbacher den BC Aichach mit 3:0 vom Parkett und bezwangen auch die Sportfreunde Friedberg souverän. Dann stand für die ungeschlagene SG Hollenbach/Petersdorf die Partie gegen den Hausherrn TSV Dasing an. Mit einem Blitztor von Marc Baumgärtner begannen die Dasinger stark und fügten den Hollenbachern die einzige Pleite zu. Durch einen Sieg gegen Kissing machte man den Turniererfolg aber perfekt. Dabei war der KSC nah dran am Ausgleich.

Die SG profitierte von den beiden Ausrutschern der Dasinger. Gegen die Sportfreunde Friedberg musste man sich durch einen Treffer von Angelo Anders mit 0:1 geschlagen geben. Nach dem 1:1 gegen Kissing schwanden die Chancen auf Platz eins. Der BC Aichach holte zwei Siege gegen die SF Friedberg (2:1) und den Kissinger SC (1:0) und landete auf Platz vier. (r.r)