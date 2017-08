2017-08-19 00:03:29.0

Hollenbachs Auftritt fällt ins Wasser

Fußball-Bezirksliga:Spielabbruch beim Stand von 1:1

Der Himmel öffnete sich kurz vor der Halbzeitpause und Schiedsrichter Sebastian Steigerwald (Rohrenfels) brach die Partie in der Bezirksliga Nord zwischen dem Tabellenführer TSV Gersthofen und dem TSV Hollenbach aufgrund des aufziehenden Gewitters nach 45 Minuten ab. Der Unparteiische wartete zunächst ab, schickte die Spieler aber dann zum Duschen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1.

Im ersten Durchgang hielt die Elf vom Krebsbach gut mit. Dabei erwischte das Team von Spielertrainer Christian Adrianowytsch einen denkbar schlechten Start. Schon in der dritten Minute gingen die favorisierten Hausherren durch Manuel Lippe in Führung. Zwar hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, doch nach dem frühen Schock brachten die Gäste das Spiel immer mehr unter Kontrolle. Und hatten dann auch ihre Chancen. Die Gersthofer wirkten in dieser Phase etwas unkonzentriert und so kam der TSV Hollenbach zum Ausgleich. Auf Vorlage von Werner Meyer traf Patrick Fischer in der 22. Minute zum Ausgleich.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Der Bayerische Fußballverband wird den Termin zeitnah bekannt geben. (AN)

TSV Hollenbach Varga (Tor), Stark, Adrianowytsch, Aechter, Kaltenstadler, Jakob, Schmid, Ruisinger S., Fischer P., Fischer S., Meyer

TSV Gersthofen Rehm (Tor), Wagemann, Huckle, Durner, Yavuz, Korenik, Secgin, Kratzer, Lipp, Buckow, Kine

Tore 1:0 Lippe (3.), 1:1 Fischer P. (22.) Schiedsrichter Steigerwald (Rohrensfels) Zuschauer 270