2018-01-22 20:18:00.0

Schießen Igenhausener bauen auf die Jugend

Schwarzlachtaler nicht ganz zufrieden.

Auf der Jahreshauptversammlung der Schwarzlachtaler Igenhausen blickte der Vorstand auf das sportliche Jahr zurück.

Erstmals berichtete der neue Erste Sportleiter Tobias Breitsameter von den sportlichen Ereignissen. Er informierte über die erreichten Platzierungen der fünf Mannschaften im Rundenwettkampf der vergangenen und aktuellen Saison. So stieg die zweite Mannschaft in die Gauoberliga B auf. Auch die enttäuschenden Ergebnisse vom Raiffeisen- und Gemeindepokal gab er bekannt. Im Januar organisierten die Schwarzlachtaler ein Er-und-Sie-Schießen, bei dem 27 Paare am Start waren. Im März organisierte man ein Freundschaftsschießen gegen Schönbach. Auch beim Gauschießen nahm man teil. Breitsameter verlas die Gewinner vom Wanderpokal, Lieslpokal und vom Königsschießen.

ANZEIGE

Die neue Jugendleiterin Yvonne Gutmann gab ihren Jugendbericht ab. Bis jetzt nahmen 14 Jugendliche und Schüler am Schießbetrieb teil. Im September konnte nach einem Jahr Pause wieder eine Jugendmannschaft an den Rundenwettkämpfen angemeldet werden. Teilgenommen hat man auch an der Schülerrunde, dem Damenschießen und dem Jugendcup, der in Igenhausen stattfand. (thp)