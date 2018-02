2018-02-03 00:03:00.0

Im Golfpark schnell unterwegs

Leichtathletik: Zwei LCA-Athleten stark in Indersdorf

Neu war bei der 14. Auflage des Indersdorfer Crosslaufs die Strecke. Die Veranstalter mussten ihr angestammtes Areal an der dortigen Grund- und Mittelschule wegen anstehender Bauarbeiten räumen. So ging es auf den Golfpark Gut Häusern.

Für Karina Fitz-Helbig und Rudolf Hartl (beide LC Aichach) sowie die meisten der rund 100 Teilnehmer spielte das keine Rolle. Fitz-Helbig wurde in 28:39 Minuten Neunte im Rennen der Frauen über 5700 Meter; zudem wurde sie mit einer W45-Silbermedaille ausgezeichnet. Hartl gewann über dieselbe Distanz souverän die M65-Wertung in 25:26 Minuten. Im M60plus-Rennen belegte der Mauerbacher Platz vier. Der Sieg bei den Frauen ging an die Dreikönigslauf-Zweite Daniela Arthofer (LG Kreis Dachau, 23:24). Sie überspurtete in der Schlussrunde die Augsburger Nachwuchsradlerin Luisa Daubermann (23:28). Deren ältere Schwester, die Profi-Mountainbikerin und Dreikönigslauf-Dritte Antonia Daubermann (beide TSV Neusäß), war durch eine Sehnenreizung eingeschränkt, sie wurde dennoch Dritte in 24 Minuten. Die Schwestern radelten nach dem Lauf heim.

Das 7600-Meter-Rennen der Männer entschied der 19-jährige Johannes Stahr (Ingolstadt) für sich. Wenige Meter vor dem Ziel rang er Michael Eder (Rosenheim) in 25:21 Minuten nieder. Dritter wurde Thomas Mittag (Jetzendorf, 25:28). Nach der gelungenen Premiere auf dem neuen Untergrund denkt Vereinschef Michael Rauch (ehemals LC Aichach) über eine Meisterschaftsbewerbung nach. (hokr)