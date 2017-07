2017-07-28 00:03:48.0

Leichtathletik Im Laufschritt und im Team durchs Wittelsbacher Land

Die Städtestaffel führt am Samstag, 12. August von Friedberg nach Aichach. Die Anmeldung läuft

Die 19. Städtestaffel durch das Wittelsbacher Land findet am Samstag, 12. August, statt. Veranstalter sind der LC Aichach und der Verkehrsverein Friedberg. Heuer starten die Teams in Friedberg, das Ziel ist in Aichach aufgebaut. Das Rennen führt über sechs Etappen, auf jedem Abschied kommt ein Staffelmitglied zum Einsatz. Der Startschuss ertönt um 17 Uhr in der Friedberger Sportanlage in der Rothenbergstraße. Die Gesamtlänge beträgt rund 21 Kilometer. Die Streckenabschnitte sind zwischen drei und vier Kilometer lang. Die Siegerinnen und Sieger werden gegen 19 Uhr am Aichacher Stadtplatz gekürt. In den Ausschreibungsbedingungen der beiden Vereine heißt es: „Sechs Mitglieder eines Vereins oder sonstigen Gruppe bilden eine Mannschaft. Für die Landkreiswertung ist bei Vereinen eingetragene Mitgliedschaft, bei sonstigen Gruppen Wohnsitz im Landkreis maßgeblich.“ Mit anderen Worten: Es können auch andere Teams teilnehmen, sie werden allerdings nicht in der Landkreis-Wertung berücksichtigt. Anmeldeschluss ist Montag, 7. August. Die Meldung muss schriftlich erfolgen, mit den Namen der Teilnehmer und der Reihenfolge ihres Starts. Nachmeldungen sind nicht möglich, eine Startgebühr wird nicht verlangt.

Josef Lechner ist LCA-Ansprechpartner (Aichacher Straße 24 a, 86573 Zahling, Telefon: 08205/6467, Fax: 08205/7024). Eberhard Krug nimmt Anmeldungen für den Verkehrsverein an (Am Wasserturm 12, 86316 Friedberg, Telefon: 0821/603394) (hokr)

Weitere Infos im Internet unter

www.lcaichach.de