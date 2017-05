2017-05-28 07:36:00.0

Fußball-Kreisklasse Im Tabellenkeller bleibt es im Endspurt spannend

TSV Sielenbach steht gegen Stotzard unter Druck. Der SV Wulfertshausen muss beim Tabellennachbarn Affing II ran.

Schaulaufen ist beim Meister FC Gerolsbach seit dem vergangenen Wochenende angesagt. Die Rückkehr in die Kreisliga wurde fix gemacht und mit nun 57 Punkten steht der Meister der Kreisklasse fest.

Am Sonntag gilt es für die Waltl- und Stampfl-Truppe den Gerstensaft aus dem Körper zu laufen. Abteilungsleiter Stefan Finkenzeller will aber mit dem frischgebackenen Meister weiterhin in der Erfolgsspur bleiben. „Es gibt immer neue Ziele und da wollen wir auch in den verbleibenden Spielen nichts abschenken.“ Soll heißen, dass man beim Gastspiel in Gebenhofen erneut auf Punktejagd gehen wird. Die Jemiller-Elf hat als Aufsteiger einen hervorragenden vierten Tabellenplatz mit 40 Zählern und will sich nun als bester Neuling in den letzten beiden Spielen in die Sommerpause verabschieden. Zumal Norbert Jemiller nach der Spielrunde aufhören wird. Ein munteres Spiel dürften die Besucher somit in Gebenhofen erwarten können.

Leichte Spannung gibt es noch um den Aufstiegsrelegationsplatz. Die beiden Konkurrenten SC Mühlried (47) und TSV Friedberg (43) konnten am vergangenen Spieltag nicht punkten. Der TSV verpasste die Chance mit einer 1:2-Pleite in Stotzard, den Mühlriedern näher zu kommen. Entsprechend deutliche Worte gab es auf der Friedberger Sportanlage in der abgelaufenen Woche von Fußballchef Bob Mendel zu hören, der mehr als enttäuscht vom Auftreten seiner Truppe war. Nun gilt es Zuhause gegen den FC Gundelsdorf zumindest die theoretische Chance zu wahren. Dazu bedarf es aber einer gewaltigen Leistungssteigerung und eines erneuten Patzers der Mühlrieder. Die treffen nach der 2:3-Pleite beim FC Gundelsdorf auf den SV Ried an. Und Rieds Michael Meisetschläger macht klar: „Wir können in Mühlried ohne Druck auflaufen und sie vielleicht etwas ärgern.“

Weitaus spannender ist es am Tabellenende. Dort hat der SV Wulfertshausen die Rote Laterne wieder abgegeben. Die Schaller-Elf muss nun aber erneut auf fremden Geläuf ran. Am Sonntag fährt man zum Tabellennachbar FC Affing II, dem noch ein Erfolg zum sicheren Klassenverbleib fehlt. Die Pistauer-Elf hat 23 Punkte, der SV Wulfertshausen 19 und Schlusslicht TSV Sielenbach 18. Die treten am Sonntag Zuhause gegen die DJK Stotzard an. Nach dem 3:3 in Dasing, wo man bereits mit 2:0 führte, ist die Nowak-Truppe fast zum Siegen verurteilt. Der drohende Abstieg dürfte nur noch abgewendet werden, wenn man im Schlussspurt alle Kräfte mobilisieren kann. Zwei schwere Wochen für die Sielenbacher, die den ersten Schritt gegen Stotzard machen müssen. Gerade rechtzeitig Fahrt aufgenommen hat in den vergangenen Begegnungen der TSV Inchenhofen. Zuletzt wurde der FC Affing II klar mit 4:1 bezwungen und die letzten Zweifel am Klassenverbleib behoben. Am Sonntag kann man nun im Heimspiel gegen den TSV Dasing die 30-Punkte-Schallmauer durchbrechen und im Vorspiel winkt der zweiten Garnitur bei einem Erfolg die Meisterschaft in der Reserverunde. (r.r)