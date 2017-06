2017-06-24 00:04:07.0

In Most Boden gutgemacht

Motorsport: Weixler gewinnt zwei Rennen

Nach seinem verkorksten Rennwochenende im Mai auf dem Salzburgring in Spielberg (Österreich) hat der Inchenhofener Motorsportler Pirmin Weixler jetzt auf der vier Kilometer langen Rennstrecke im Autodrom in Most (Tschechien) wieder zwei Siege eingefahren und damit wichtige Punkte um den Titel im Chevrolet Cruze Eurocup gutgemacht.

Weixler kannte den Streckenverlauf in Most schon aus seiner vergangenen Saison im Renault Twingo Cup. Er verzichtete auf zusätzliche Trainingseinheiten und begann Samstagfrüh direkt mit dem Qualifying. Er konterte die Konkurrenz in seiner letzten gezeiteten Runde und holte sich den ersten Startplatz.

Nach dem Qualifying bemerkte der Chefmechaniker von Pfister Racing, dass die Bremsscheiben die Verschleißgrenze erreicht hatten und sofort getauscht werden müssen.

Zwei Stunden später wurde dann auch schon bei zunehmender Temperatur das erste Rennen eingeläutet. Weixler hatte einen guten Start und konnte seine Führung Runde für Runde ausbauen. Am Ende hatte er einen Vorsprung von über sieben Sekunden auf seine Verfolger Kriegl und Dietrich. Wassermann wurde Vierter. Die schnellste Rennrunde ging ebenfalls an Weixler, was wieder ein „Triple“ für den ersten Renntag bedeutete.

Am Sonntagmorgen wurden die Startplätze im zweiten Qualifying ausgefahren. Diesmal bei deutlich wärmeren Temperaturen. Gegen Mitte des Qualifying setzte Weixler die beste Zeit aller Teilnehmer. Im zweiten Rennlauf konnte der 27-Jährige von einem Doppelsieg nur träumen. Nach einem verhaltenen Start musste er sich zunächst mit Platz vier zufriedengeben. Weixler fand nur langsam zu seinem gewohnten Rhythmus zurück und kämpfte sich über die ersten zwei Rennrunden zurück an die Spitze. Von dort aus baute er seinen Vorsprung auf über 13 Sekunden aus und ins Ziel und freute sich über das zweite „Triple“ an diesem Wochenende.

Die nächsten Wertungsläufe des Cruze Eurocup finden vom 17. bis 20. August am Slovakiaring bei Bratislava (Slowakei) statt. (wxl)