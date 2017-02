2017-02-02 10:19:00.0

Volleyball Inchenhofer Frauen gewinnen Lokalderby

Leahader sind nun Erster der Bezirksklasse Nord. Der TSV Aichach ist nach der knappen Niederlage Dritter.

Bei den Volleyballerinnen kam es in der Bezirksklasse Nord zum Spitzenspiel zwischen dem TSV Inchenhofen und dem TSV Aichach.

Die Aichacherinnen gingen mit Personalsorgen in die Partie. Trainer Stefan Böck, der selbst für die Männer des TSV Inchenhofen spielt, musste mit Barbara Maurer, Ankatrin Oswald und Alexandra Böck gleich auf drei erfahrene Spielerinnen verzichten. Zunächst ergriffen die Gastgeberinnen aus Inchenhofen das Kommando und entschieden die beiden ersten Sätze für sich. Aichach agierte zu passiv und machte zu viele Fehler in Angabe und Annahme. Nach 0:2-Satzrückstand kämpften sich die Gäste aber zurück. Es ging schließlich in den alles entscheidenden fünften Satz. Hier steigerte sich Inchenhofen wieder und knüpfte an die Leistung aus den ersten beiden Sätzen an. Der Tiebreak ging schließlich mit 15:8 an die Inchenhoferinnen um Trainer Roland Wanka. Am Ende schlug Aichach im Anschluss den SC Altenmünster deutlich in vier Sätzen. Inchenhofen hatte gegen Altenmünster beim 3:0-Erfolg ebenfalls keine Probleme. Durch die Niederlagen des Tabellenführers Marktoffingen rutschte Inchenhofen nun auf Platz eins punktgleich mit Marktoffingen vor. Aichach liegt vier Punkte dahinter auf Platz drei. Bereits am Samstag reist Inchenhofen zum Spitzenspiel nach Marktoffingen, wo es auch gegen den TSV Haunstetten geht. Dort will Leahad die Tabellenspitze verteidigen.

Aichach II hatte ebenfalls mit personellen Problemen zu kämpfen, was beim 3:0-Sieg (25:21; 25:12; 25:17) gegen Gersthofen aber kaum ins Gewicht fiel. Gegen Haunstetten II setzte es dann eine Viersatz-Niederlage (25:20; 20:25; 9:25; 12:25). In guter Form präsentierten sich die U 18-Mädchen. Das Team fuhr Zuhause zwei Siege gegen den TSV Mering (25:16; 25:22) und den TSV Königsbrunn (25:5; 25:16) ein und führt die Bezirksklasse Nord II an. Die Zweite des TSV Inchenhofen holte gegen Marxheim drei Punkte (3:1), verlor aber gegen Gosheim (1:3). Damit belegen sie aktuell den sechsten Platz in der Kreisliga Nord. (vb und krei)

TSV Inchenhofen I Lisa Mühlpointner, Sabrina Bergmair, Carina Kreitmair, Verena Rabl, Lena Wiedholz, Nicole Schormair, Anna-Lena Wanka, Anja Stegmeier, Rebecca Sieber, Tanja Kurzlechner.

TSV Aichach I Veronika Kreitmeier, Sandra Heimbuch, Karin Heimbuch, Rebecca Breitsameter, Elena Mayr, Jasmin Abt, Damaris Müller, Franka Maiterth.

TSV Aichach II Julia Gärtner, Julia Pfleger, Jenny Peter, Alina Wiesnewski, Melissa Karadag, Bianca Köntopf, Jaqueline Markmiller.