Leichtathletik Jakob Schmaus lässt alle hinter sich

Das Talent des LC Aichach siegt in Jetzendorf. Läuferabend findet heute statt

Nur zwei Tage nach seinem zweiten Platz in Stadtbergen (wir berichteten) war Michael Harlacher vom LC Aichach schon wieder unterwegs – diesmal beim 10,5-Kilometer-Rennen in Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen).

Harlacher schlug sich wacker: Hinter den Lokalmatadoren Thomas Mittag (36:51 Minuten) und Thomas Kolbeck (39:01 Minuten) wurde der LCA-Vorläufer Dritter in 39:41 Minuten. Eine ähnlich starke Leistung legte Harlachers junger Teamkollege Jakob Schmaus hin: Der M13-Schüler gewann den Drei-Kilometer-Wettbewerb in 12:12 Minuten. Auf der ersten Hälfte hatte er den Sohn von Thomas Mittag, Tamino, an seiner Seite (der über 1,5 Kilometer in 6:08 Minuten siegte). Auf der zweiten Hälfte war Jakob Schmaus auf sich allein gestellt und legte sogar noch zu. Auf der Halbmarathondistanz waren Werner Süßner (nun TSV Aichach) und Birgit Haug (RSC Aichach) gemeinsam unterwegs. Haug lief in 1:50:18 Stunden zum Frauensieg, Süßner wurde Fünfter bei den Männern.

Harlacher und Co. werden am heutigen Mittwoch beim Läuferabend des LC Aichach ab 17.15 Uhr in Aktion zu sehen sein, in dessen Rahmen Schwäbische sowie Kreismeisterschaften ausgetragen werden. (hokr)