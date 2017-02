2017-02-02 07:00:00.0

Sportporträt Jan Eckert geht gern an seine Grenzen

Neben dem Bodybuilding ist der 52-jährige Meringer auf einem ganz anderen Feld aktiv. Alles begann mit einem medizinischen Rückentraining. Von Peter Stöbich

Der Händedruck von Jan Eckert ist wortwörtlich zu nehmen: Die Begrüßung ist kräftig und an der Schmerzgrenze, denn der 52-Jährige ist Mitglied in der World Amateur Body Building Association und Inhaber zahlreicher Wettkampftitel. Wenn er in seiner Bomberjacke, mit einem Wettkampfgewicht von 107 Kilogramm und mit einem Oberarmumfang von 50 Zentimetern den Raum betritt, schießen einem sämtliche Vorurteile durch den Kopf: Der Typ ist sicher Anführer einer Rockergang oder Geldeintreiber der Russenmafia.

Die Wahrheit ist schlichter: Jan Eckert arbeitet seit fünf Jahren in einem Meringer Friseursalon und sieht sich als Haarkünstler, der Menschen und Dinge in Szene setzt. „Das habe ich ursprünglich als Industrie- und Werbefotograf gelernt.“ Auf Sylt geboren, besuchte er in Dänemark eine Privatschule und absolvierte seinen Zivildienst in einem dänischen Freizeitheim. Nach seiner Ausbildung als Fotograf und Friseur machte er sich auf, um die Welt zu erkunden: Berlin und Hamburg, Frankreich und Holland, Ägypten und die Dominikanische Republik. Kein Wunder, dass er von sich behauptet: „Ich habe ein spannendes Globetrotterleben geführt.“ Heimat, so sagt er, sei für ihn nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sondern an ein Gefühl.

ANZEIGE

Ein solches Gefühl war es auch, das ihn vor einigen Jahren nach Bayern lockte. Über das Internet hatte er in Kissing eine Frau kennen und lieben gelernt, die unter anderem sein großes Interesse an Bodybuilding teilte. „Heute sind wir zwar nicht mehr zusammen, aber ich fühle mich hier sehr wohl – die Lebensqualität ist in Bayern wesentlich höher als auf Sylt“, führt er aus. Dass er gern ein ungebundenes Leben außerhalb der bürgerlichen Ordnungsvorstellungen führt, signalisiert Eckert durch den Schriftzug „La Bohème“, der auf seinen Rücken tätowiert ist. Darauf und auf seinen perfekt geformten Körper wird er öfters angesprochen. „Manche Menschen sind nur neugierig, aber viele Männer oft neidisch, weil sie denken, dass ihre Frauen auf einen Bodybuilder fliegen“, sagt Eckert. Dabei sei die Suche nach einer Partnerin schwierig für ihn, „denn mein Sport prägt auch meinen Lebensstil“. Um für die Wettkämpfe fit zu bleiben, verzichtet Eckert nicht nur auf Alkohol, Nikotin und andere Drogen, er besitzt auch keinen Führerschein und benutzt aus Gründen des Umweltschutzes nur öffentliche Verkehrsmittel.

Zum Bodybuilding hat ihn vor 25 Jahren ein heftiger Hexenschuss gebracht. „Ich hatte Spaß am Rückentraining, das mir der Arzt verordnet hatte, und war später als Amateursportler auch auf internationaler Ebene erfolgreich“, erinnert er sich. Um seinem durchgestylten Körper eine Ruhepause zu gönnen, legt Eckert dieses Jahr eine Wettkampfpause ein. Er sei kein eitler Selbstdarsteller, betont er, „denn mein Ziel ist es nicht, Mister Universum zu werden“. Er freue sich einfach über einen wohlgeformten, gesunden Körper. Dass darin auch ein gesunder und sensibler Geist wohnt, wird während des Interviews schnell deutlich: Das Vorurteil vom gefährlichen Rockerboss weicht rasch dem Respekt vor einem spirituell geprägten Mann, der seit seinem 15. Lebensjahr meditiert und sich Gedanken über das Leben macht.

Ob Bodybuilding oder Meditation: Beides erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin. „Aber an meine Grenzen zu gehen, hat mich schon immer gereizt“, sagt der Mann mit den mächtigen Muskeln. Nachdem er von der Welt schon so vieles gesehen hat, bleibt er im Frühjahrsurlaub ausnahmsweise im Lande und fährt mit dem Zug für zehn Tage nach Bad Aibling – natürlich in ein Hotel mit Fitnessraum.