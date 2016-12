2016-12-24 14:29:00.0

Futsal Jugend kickt ab Dienstag bei Aichacher Hallentagen

Bis zum 6. Januar treten Teams von der G- bis zur A-Jugend in Aichach gegeneinader an. Die Kleinsten machen den Auftakt. Von Sebastian Richly

Den Weihnachtscup des BC Aichach der erwachsenen Fußballer wird es auch 2016 nicht geben. Die Aichacher Hallenturniertage dagegen gehören wie im vergangenen Jahr zum Programm. Von Dienstag, 27. Dezember bis Freitag, 6. Januar messen sich die Nachwuchskicker von der G- bis zur A-Jugend. Nur die B-Junioren sind in der Vierfachsporthalle am Aichacher Gymnasium nicht vertreten.

Los geht es am Dienstag um 9 Uhr mit dem Turnier der F1-Junioren. Den Abschluss bildet das Turnier der U19-Mannschaften am Freitag, 6. Januar, ab 10.15 Uhr. Hier kämpfen acht Vereine, unter anderem der BC Aichach, der SV Obergriesbach/Griesbeckerzell sowie die SG Hollenbach/Petersdorf und der VfL Ecknach um den Titel. Das Finale ist um 13.10 Uhr angesetzt. Landkreissieger TSV Dasing ist nicht am Start. Der Kreismeister, der den Titel bei der Endrunde in Aichach mit einem 3:0 über den FC Stätzling gesichert hatte, vertritt das Wittelsbacher Land bei den Kreistitelkämpfen in Friedberg. Auch die Stätzlinger sind als Vizemeister in Friedberg dabei.

Ebenfalls Teil der Aichacher Hallentage ist der 21. Firmen- und Behördencup, der am Freitag, 30. Dezember, ab 17.30 Uhr ausgespielt wird.

Zeitplan und Mannschaften bei den Aichacher Hallenturniertagen

Dienstag, 27. Dezember

F1-Junioren (ab 9 Uhr)

Gruppe A Aichach, Inchenhofen, Rain, Klingen, Baar Gruppe B Hollenbach, Affing, Ecknach, Obergriesbach, Rehling

G-Junioren (ab 14.10 Uhr)

Gruppe A Aichach I, Obergriesbach, Rain, Ecknach, Kühbach I Gruppe B Aichach II, Pöttmes, Kühbach II, Gerolsbach, MBB Augsburg

Mittwoch, 28. Dezember

E2-Junioren (ab 9 Uhr)

Gruppe A Aichach, Weilach, Rain, Stätzling Gruppe B TSV Friedberg, Wulfertshausen, Klingen, Inningen

F2-Junioren (ab 14.10 Uhr)

Gruppe A Aichach, Obergriesbach, Affing, Hollenbach, Inchenhofen Gruppe B Oberbernbach, Pöttmes, Rain, Kissing, Ried

Donnerstag, 29. Dezember

E1-Junioren (ab 9 Uhr)

Gruppe A Kissing, DJK Hochzoll, Hollenbach, Obergriesbach, Weilach Gruppe B Aresing, Inchenhofen, Ecknach, Adelzhausen, Aichach

D2-Junioren (ab 15 Uhr)

Gruppe A Dachau, DJK Hochzoll, Jetztendorf, Kissing, Glonntal Gruppe B Weilachtal III, Steingriff, Hollenbach, Aichach, Neuburg

Freitag, 30. Dezember

D1-Junioren (ab 9 Uhr)

Gruppe A FC Memmingen, Meitingen, DJK Ingolstadt, Wemding, Aichach I Gruppe B Kaufbeuren, Stätzling, Dachau, Kühbach, Aichach I

Montag, 2. Januar

C1-Junioren (ab 10.30 Uhr)

Gruppe A Kissing, BSV Neuburg, Klingen/Mauerbach, DJK Hochzoll, Aichach I Gruppe B Aichach II, JFG Mittlere Schmutter, JFG Pfaffenhofen, Pöttmes, Lechhausen

Dienstag, 3. Januar

C2-Junioren (ab 10.30 Uhr)

Gruppe A Dachau, Ecknach, Jetztendorf, Kissing, Aichach I Gruppe B Aichach II, Rehling, Hollenbach, Pfaffenhofen Land, Mühlried

Freitag, 6.Januar

A-Junioren (ab 10.15 Uhr)

Gruppe A Aichach, Obergriesbach/Griesbeckerzell, Rain, Mammendorf Gruppe B Hollenbach/Petersdorf, Mering, Ecknach, Oberweikertshofen