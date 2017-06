2017-06-22 00:04:38.0

Jugend kickt in Gebenhofen

Endspiele im Kreis

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat sich in diesem Jahr dafür entschieden, die Finals der Jugendlandkreismeisterschaften in Gebenhofen (Gemeinde Affing) auszutragen. Los geht es am morgigen Freitag, 23. Juni, auf der Peter-Winter-Sportanlage mit der U19-Begegnung FC Stätzling gegen TSV Dasing. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die DJK-Verantwortlichen hoffen auf viele Zuschauer. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Zudem weist die DJK schon jetzt darauf hin, dass die Endspiele der E- bis B-Jugendlichen am Samstag, 8. Juli, auf den Gebenhofener Sportplätzen stattfinden. Beginn ist dann um 10 Uhr. Natürlich sind auch dazu viele Fans erwünscht. (ill)