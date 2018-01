2018-01-05 17:36:00.0

Futsal Jugend kickt um die Hallen-Krone

U15 und U17 suchen ihre Landkreismeister. Dasing und Kissing beim U19-Kreisfinale dabei.

Die Hallensaison ist in vollem Gange. Nachdem die Erwachsenen mit dem TSV Dasing ihren Kreismeister im Futsal gefunden haben, gibt es auch bei den Jugendlichen mehrere Endrunden am kommenden Wochenende. Die B- und C-Junioren suchen ihren Kreismeister. Bei der U19 kämpfen Kreismeister TSV Dasing und der Kissinger SC beim Kreisentscheid gegen vier Teams aus Augsburg Stadt und Land. Am Sonntag ab 14 Uhr peilen die A-Jugendlichen des TSV Dasing den Kreistitel an. Neben dem Zweiten der Landkreismeisterschaft Aichach-Friedberg, dem Kissinger SC, geht es gegen die JFG Lech-Schmutter, den TSV Schwabmünchen, den TSV Schwaben Augsburg und den SV Hammerschmiede.

Ein weiterer Höhepunkt der Dasinger Hallentage in der Schulturnhalle steigt am Samstag ab 14 Uhr. Dann kämpfen die U15-Junioren um die Landkreismeisterschaft im Futsal. Bereits die drei Qualifikationsturniere fanden vor Jahreswechsel in Dasing statt. Dabei konnten sich der SV Ottmaring, die SG Hollenbach/Petersdorf, die Sportfreunde Friedberg, der Kissinger SC, der BC Aichach und der TSV Dasing für die Finalrunde qualifizieren.

Die Endrunde der Kreismeisterschaft der U17 steigt am Samstag ab 10 Uhr in Friedberg. Dort kämpfen die SG Wulfertshausen-Friedberg, der FC Stätzling, der FC Affing, der TSV Friedberg, der BC Aichach und die SG Oberbernbach/Inchenhofen um die Hallenkrone.

Gespielt wird bei allen drei Turnieren im Modus „Jeder-gegen-jeden“. Bei den Kreismeisterschaften nehmen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten an den Kreisentscheid der jeweiligen Jugend teil. (r.r)