2017-01-13 00:03:25.0

Hallenfußball Jugend spielt bei Aichacher Hallentagen auf

Bei Turnieren des BCA sind fast alle Altersklassen dabei. Veranstalter wollen Format mit Bande fortführen

Jugendturniere von der G- bis zu den A-Junioren erlebten die Zuschauer bei den Aichacher Hallentagen. Zum zweiten Mal trug der BC Aichach das Event in der Aichacher Gymnasiums-Turnhalle aus. Wie bereits im vergangenen Jahr sorgte die aufgebaute Rundumbande bei allen Beteiligten für ein besonderes fußballerisches Erlebnis, was sich sowohl bei den zahlreichen Voranmeldungen als auch beim starken Zuschauerzuspruch bemerkbar machte. Die Veranstalter kündigten bereits an, die Hallentage auch im nächsten Jahr fortführen zu wollen.

Die Kleinsten der G-Jugend eröffneten das Spektakel, gefolgt vom Turnier der F2. In beiden Endspielen standen sich jeweils die Jüngsten des TSV Rain und des SV Obergriesbach gegenüber, wobei Rain bei der G-Jugend und der SVO bei der F2 gewann. Die Spieler des TSV Hollenbach holten sich den Siegerpokal beim F1-Turnier durch einen Sieg im Finale gegen den FC Affing. Im Spiel um Platz drei behielt der SV Obergriesbach gegen den BC Aichach die Oberhand.

ANZEIGE

Bei der E2 konnten sich die Teams des FC Stätzling und des TSV Friedberg für das Finale qualifizieren, in dem Stätzling schließlich als Sieger hervorging. Attraktiver Jugendfußball wurde den Zuschauern auch bei der E1 geboten. Nach zwei dramatischen Halbfinalspielen zogen der TSV Haunstetten und der Kissinger SC ins Finale ein, in dem sich Haunstettens Nachwuchs durchsetzte.

Ein Kuriosum gab es bei der D2. Nachdem kurzfristig ein Team absagen musste, sprangen die E1-Kicker des BC Aichach ein. Obwohl die Jungs von Trainer Christian Kapl bereits ein Vormittags-Turnier hinter sich hatten, kämpften sie sich bis ins Halbfinale vor. In einem packenden Spiel unterlagen die BCA-Youngster dem späteren Turniersieger TAF Glonntal mit 0:1 und ernteten für ihr sympathisches Auftreten stehenden Applaus. Bei der D1 kam es zu einem spannenden Finale zwischen dem FC Memmingen und der SpVgg Kaufbeuren. Der Memminger Nachwuchs nahm nach einem 2:0-Erfolg den Pokal mit nach Hause.

Beim C2-Turnier zeigte der Kissinger SC seine ganze Klasse. Nach einem Halbfinalsieg gegen den BC Aichach sicherte sich der KSC in einem furiosen Finale mit einem 6:1-Sieg gegen den VFL Ecknach den Turniersieg. Einen Doppelsieg des Turnierausrichters BC Aichach gab es beim C1-Turnier. Beide angetretenen BCA-Teams erreichten das Finale. Während BCA „weiß“ im Halbfinale den Kissinger SC mit 2:0 besiegte, war BCA „blau“ gegen die JFG Pfaffenhofen mit 3:1 erfolgreich. Im Finale musste nach einem 2:2 nach Ende der regulären Spielzeit das Siebenmeterschießen zugunsten des BCA „weiß“ entscheiden.

Zum Abschluss standen die U19-Kicker auf dem Parkett. Dabei unterlag der BC Aichach im Halbfinale dem Lokalrivalen VfL Ecknach mit 2:3. Im zweiten Halbfinale setzte sich der Nachwuchs des TSV Rain gegen den SC Oberweikertshofen durch. Der VfL zeigte sich in einem spannenden Endspiel von seiner besten Seite, musste sich aber gegen Rain mit 1:2 geschlagen geben. (zm)