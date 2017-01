2017-01-27 17:57:00.0

Futsal Jugend sucht in Aichach seine Meister

In der U13 kämpfen sechs Teams um die Landkreiskrone. Der BC Aichach hat bei den C-Junioren Heimvorteil. Von Reinhold Rummel

Die Aichacher Vierfachturnhalle am Gymnasium steht am Samstag ganz im Zeichen des Nachwuchsfußballs. Die U-13-Junioren ermitteln auf Landkreisebene ihren Landkreistitelträger 2017 und die U-15-Junioren suchen den Kreismeister des Jugendkreises Augsburg.

Den Auftakt machen um 10.30 Uhr die D-Junioren. In drei Vorrundenturnieren wurden die sechs Finalrundenteilnehmer ermittelt. Aus der Gruppe A schafften den Sprung in die Endrunde der BC Aichach (11:2 Tore/13 Punkte) und der Nachwuchs des TSV Dasing (12:3/10). In der Gruppe B dominierte der TSV Friedberg, der als einziges Team alle fünf Vorrundenspiele siegreich gestalten konnte und zudem keinen Gegentreffer zuließ. 13:0 lautete die Torbilanz und 15 Zähler standen auf der Habenseite des Gruppenersten. Die zweite Fahrkarte sicherte sich in der Gruppe B der Kissinger SC mit 8:5 Toren und 12 Zählern. Im letzten Vorrundenturnier lieferten sich der FC Stätzling und die SG Inchenhofen/Oberbernbach einen tollen Zweikampf. Die Spielgemeinschaft konnte dem Favoriten FC Stätzling mit einem 3:2-Sieg die einzige Niederlage zufügen. Den Gruppensieg holten sich die Stätzlinger aber mit 12 Punkten und 9:5 Toren vor der SG Inchenhofen mit zehn Zählern und 9:6 Toren. Gespielt wird im Jeder-gegen-jeden-Modus bei einer Spielzeit von 13 Minuten. Spielgruppenleiter Helmut Brandmayr hat die Schiedsrichtergruppe Aichach mit der Ausrichtung der Endrunde beauftragt.

Aichach und Stätzling vertreten Wittelsbacher Land

Ab 15:30 Uhr spielen die C-Junioren dann den Kreismeistertitel aus. Dazu qualifizierten sich die Landkreis- und Vizemeister des Jugendkreises Augsburg. Den Landkreis Aichach-Friedberg werden dabei Landkreismeister FC Stätzling und Vizemeister BC Aichach vertreten. Das Eröffnungsspiel wird Hausherr BC Aichach gegen die SG Bergheim/Inningen bestreiten. Die Spieldauer beträgt im Modus „Jeder gegen jeden“ 14 Minuten. Turnierleiter Oskar Dankesreiter freut sich auf spannende Duelle der besten Teams der Region.