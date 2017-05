2017-05-17 20:36:00.0

Tischtennis Jungen holen für Pöttmes die Titel

Gleich zwei Teams des TSV Pöttmes sind nicht zu schlagen.

Gleich zwei Teams der Pöttmeser Tischtennis-Spieler dürfen sich über einen Meistertitel freuen. Die erste Jungenmannschaft dominierte in der 2. Kreisliga. Daniel Lang (44:2 Spiele) war der beste Spieler der Liga, ihm folgte sein Mannschaftskollege Marcel Brieschenk (43:2 Spiele). Auch Manuel Fendt, der zur Rückrunde von der zweiten in die erste Mannschaft wechselte, konnte mit einer Bilanz von 21:7 überzeugen. Ebenso nichts anbrennen ließen die Jungs II in der Kreisliga III mit 36:0 Punkten. Sie stellten die vier besten Spieler der Liga mit Laurenz Stobel (40:2), Manuel Fendt (23:1), Luca Dorn (24:1) und Latif Rahimi (41:7). Ságh Christoph spielte seine erste Saison in der Mannschaft und erzielte 13:2 Siege. Die Mädchen-Mannschaft wurde in der 1. Kreisliga Vierter. Nicole Schmaus erzielte eine Bilanz mit 31:14 Spielen, Vera Gatea kam auf 29:16; die erst achtjährige Polina Sandratska spielte ab der Rückrunde mit und sicherte sich auch schon einige Punkte. Die Männermannschaft beendete die 3. Kreisliga Nord mit dem sechsten Platz. Obwohl mit Tom Stotko (26:5), Roman Pirkl (22:6) und Harry Fitzke (23:3) drei Spieler unter den besten fünf der Liga waren, musste man mit Platz sechs zufrieden sein.

Die in der 3. Bezirksliga Nord spielenden Damen I landete auf Platz drei. Daniela Fendt wurde mit 33:6 Spielerin der Liga. (jeb)