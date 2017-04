2017-04-25 00:03:22.0

Kartfahrer zeigt seine Klasse

Massimo Ziegler in Ulm auf dem Podest

Vier Kartfahrer des Motorclubs Aichach traten als Gaststarter beim zweiten Lauf der Allgäu-Runde beim MSC Al-Corsa in Ulm an.

Elias Schwarzmaier und Leon Ehleider starteten in der Klasse K2 (Zehn- bis Elfjährige). Elias wurde nach zwei Pylonenfehlern 22., Leon kam nach mehreren Fehlern auf Platz 30 von 34 Teilnehmern. Massimo Ziegler fuhr in der Klasse K3 (Zwölf- bis 13-Jährige) nach zwei fehlerfreien Läufen als Drittplatzierter aufs Podest. Der Aichacher bewies erneut, dass er zu den Besten in Bayern gehört. Jim de la Vigne kam in der Klasse K4 (14- bis 15-Jährige) auf den viertletzten Platz.

ANZEIGE

Am Sonntag geht es für die MCler zum ersten Mal um wichtige Punkte beim Lauf der südbayerischen Meisterschaft in Obergünzburg. (AN)