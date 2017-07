2017-07-25 17:34:00.0

Tennis Katrin Leischner holt wieder den Titel

Bei der Jugendkreismeisterschaft setzt sich die frühere Spielerin des TC Aichach in der Klasse U18 durch. Mit 165 eingegangenen Meldungen überbietet der Verein die Teilnehmerzahl.

Ein Erfolg für die Ausrichter: Katrin Leischner vom TC Dasing hat für die Gastgeber in der Klasse U18 den Titel bei der Jugendkreismeisterschaft im Tennis geholt.

Die jungen Tennisspieler aus dem Landkreis haben am Wochenende Spitzensport auf der Dasinger Anlage geboten. Mit 165 eingegangenen Meldungen überbot die Veranstaltung die Teilnehmerzahl der letztjährigen Jugendkreismeisterschaft. Wie die Ausrichter mitteilen, boten sie einen flexiblen Zeitplan an und konnten so Spieler, die auf anderen Turnieren mitspielten, einbinden. Sportlicher Leiter Walter Korutschka war mit dem Wetter zufrieden und konnte alle Spiele pünktlich zu Ende bringen. „Es gab keine größeren Verletzungen und die Spiele verliefen fair“, sagte er.

Wie zuletzt dominierten die Spieler aus Friedberg, aus Mering und auch aus Aichach und vom TC Wittelsbach die Meisterschaft. Für die Gastgeber konnte Titelverteidigerin Katrin Leischner (U18 weiblich, früher TC Aichach) ohne Spielverlust den Titel holen. Vorjahressiegerin Vanessa Moucka musste dagegen in der U16-W-Kategorie nach einer 9:3 Führung im Matchtiebreak den Titel der Aichacherin Laura Schön überlassen. Dominant die Wittelsbacherin Sarah Seideneder, die in drei Matches kein Spiel abgab und ihren Titel verteidigte.

Die U12-männlich-Gruppe machten die Friedberger unter sich aus, Luis Zipperstein setzte sich hier durch. Spitzentennis boten auch die Größten, die U18M, hier gewann Manuel Singer vom TC Mering gegen Benedikt Eigner vom TC Wittelsbach im Matchtiebreak. Unter sich auch die Friedberger im Finale der U14M mit David Eichenseher, der gegen Maximilian Markus den Titel holte. Bei den U16M ein rein Aichacher Finale, hier setzte sich Sebastian Kühnruß gegen Lorenz Davideit durch. Dasings Vorsitzender Christian Grimm bedankte sich bei der Siegerehrung bei den Nachbarvereinen Obergriesbach und Adelzhausen. Die halfen wieder bei der Austragung. Der Vorsitzende lobte auch das eigene Team, das wieder perfekt arbeitete, die Sponsoren des Klubs sowie die Gemeinde Dasing für die Unterstützung.

Am Ende der Meisterschaften holten sich die Spielerinnen und Spieler ihre verdienten Pokale ab. Die wurden vom stellvertretenden Landrat Peter Feile, Dasings Bürgermeister Erich Nagl und Turnierleiter Walter Korutschka überreicht. (gch)