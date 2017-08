2017-08-11 20:41:00.0

Fußball-Kreisliga-Ost Kein Lampenfieber zum Auftakt

Am Samstag geht es wieder los. Mit Spannung wird das offizielle Eröffnungsspiel zwischen Petersdorf und Pöttmes erwartet. Was die beiden Trainer Andreas Brysch und Frank Mazur gemeinsam haben. Von Sebastian Richly

Obwohl bereits drei Partien der Kreisliga-Ost am Samstagnachmittag angepfiffen werden, findet das offizielle Saisoneröffnungsspiel um 18 Uhr in Petersdorf statt. Der heimische SSV empfängt einen der Titelanwärter: den TSV Pöttmes.

Der hat sich in der Sommerpause enorm verstärkt. Mit der Verpflichtung des Trainerduos Andreas Brysch und Sebastian Kinzel (BC Adelzhausen) ist dem TSV ein absoluter Transfercoup gelungen. Beide bringen Erfahrung aus höheren Klassen mit und werten den Kader auf. Mit Christoph Heckert und Sebastian Spreitzer (beide FC Affing) etwa haben sich die Pöttmeser aber noch weitere Verstärkungen geholt. Die Konkurrenz schiebt ihnen deshalb die Favoritenrolle zu. Für TSV-Trainer Brysch kein Problem: „Das macht uns nichts aus. Wir wollen oben mitspielen und können mit dem Druck umgehen.“ Dennoch sieht der 31-Jährige den Aufstieg nicht als Pflicht an: „Den kann man nie planen. Eine Saison ist lang, und man weiß nie, was passiert.“

ANZEIGE

Außerdem könne es noch etwas brauchen, bis das Team die neue Taktik komplett verinnerlicht hat: „Wir wollen spielerische Lösungen finden und mit einer Dreierkette den Gegner unter Druck setzen. Die Mannschaft hat das bislang gut angenommen, doch wir müssen uns noch steigern“, so Brysch, der sich auf das erste Spiel freut. „Darauf haben wir in den vergangenen Wochen hingearbeitet. Jetzt geht es endlich los und dann noch mit einem Derby gegen einen attraktiven Gegner.“

Spürbar ist die Vorfreude auch bei seinem gegenüber Frank Mazur: „Wir spielen zu Hause gegen den Topfavoriten. Besser geht es doch gar nicht.“ Auch Mazur ist neu und muss sich erst noch mit seiner Mannschaft einspielen: „Ich bin gut aufgenommen worden und sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Allerdings haben ein paar wichtige Spieler den Verein verlassen, das ist nie leicht“, so der 38-Jährige, der aber betont. „Wir können die Abgänge kompensieren und haben eine spielerisch starke Mannschaft.“ Mazur möchte mit einer Viererkette agieren und dann aus einer kompakten Defensive schnell nach vorne spielen. „Wir haben starke Außen und mit Stefan Simonovic einen extrem torgefährlichen Spieler.“

Der Toptorjäger der vergangenen Saison (29 Treffer) ist auch Brysch ein Begriff: „Petersdorf spielt guten Fußball und ist ein Gratmesser. Simonovic hat technisch eine unfassbare Qualität – das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Brysch, selbst Defensivspezialist, will sich aber nicht zu sehr auf den Gegner konzentrieren: „Wir versuchen, unser Spiel durchzukriegen und möglichst gut aus den Startlöchern zukommen. Das ist enorm wichtig. Die Saison wird kein Selbstläufer, und es wird nicht jedes Spiel ein Spektakel geben.“ Der TSV-Trainer kann im Auftaktmatch aus den Vollen schöpfen. Im Gegensatz zu Alsmoos-Coach Mazur. Mit Daniel del Mestre und Sebastian Schmidt fehlen zwei Spieler urlaubsbedingt. Trotz Außenseiterrolle rechnet sich Mazur etwas aus: „Ich kenne den Gegner, weiß aber auch um unsere Stärken.“

In Petersdorf erwartet man die Partie mit Spannung, die drei Partien, die am Samstag zuvor auf dem Programm stehen, trüben die Vorfreude aber ein wenig. Der Sportliche Leiter, Frank Echter, versteht die Ansetzungen nicht ganz: „Wir hatten uns für das Eröffnungsspiel beworben, und jetzt werden schon vorher Spiele angepfiffen. Dabei hatte uns der Verband den Auftakt zugesagt.“ Viel Zeit zum Ärgern bleibt dem SSV sowieso nicht, denn am Dienstag geht es schon weiter. Petersdorf muss dann beim Aufsteiger Untermaxfeld ran, und Pöttmes bekommt es mit Rehling zu tun.