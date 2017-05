2017-05-02 00:05:28.0

Keine Tore und viel Abstiegskampf

Fußball-Landesliga: Ehekirchen hält Kissing auf Abstand

Nach dem Unentschieden im Abstiegs-Showdown behält Kissing die „Rote Laterne“. Mering und Stätzling weiterhin im Abstiegskampf.

Keinen Sieger gab es im Abstiegsendspiel. Eine Punkteteilung, die den Hausherren mehr half als dem Schlusslicht. Wenig Fußballkost wurde in den ersten 45 Minuten geboten. Die zweite Hälfte war geprägt durch das spannende Dauerduell zwischen FCE-Stürmer Fabian Scharbatke und KSC-Torwart Robin Scheurer. Erst hielt der Keeper gegen Scharbatke innerhalb weniger Augenblicke zwei Mal glänzend (53., 55.). Nach einem Riesenbock in der KSC-Abwehr kam der eingewechselte Masinovic frei zum Schuss (88.), der Ball tupfte erst auf die Latte und ging dann hinters KSC-Tor. Die einzige gute KSC-Chance vergab Julian Büchler, der Berglmeirs Traumpass nicht an Torhüter Dzemil Abazi vorbei brachte (67.). Der KSC liegt weiter drei Zähler hinter Ehekirchen. Hinzu kommt, dass die erneute Verletzung von Bastian Lang, der auf sein Handgelenk fiel und ins Krankenhaus gebracht wurde. (disi)

Der FCS kam beim Konkurrenten um den Klassenerhalt immerhin zu einem Punkt. Beide Torhüter prägten die Partie. Leichte Vorteile konnte sich der Gastgeber erarbeiten, weil er die einzige Großchance in Durchgang eins hatte. Ansonsten verlief die Partie, in der beide Mannschaften das Risiko scheuten, auf mittelmäßigem Niveau. Dies änderte sich in der zweiten Spielhälfte, denn die Stätzlinger wurden immer stärker und kamen deshalb zu vielen hochkarätigen Szenen. In der 46. Minute vergab Daniel Löffler freistehend und der Nachschuss von Manuel Utz ging aus fünf Metern drüber. Großes Pech hatte Markus Rolle, als sein Kopfball nur die Querlatte traf. Das Auslassen bester Möglichkeiten wurde in der Nachspielzeit beinahe bestraft. Nach zwei Kontern parierte FCS-Torwart Julian Baumann zweimal reaktionsschnell. (bidi)

Wie im Hinspiel gab es für den SV Mering auch beim Rückspiel in Ichenhausen nichts zu holen. Schon nach 14 Minuten erzielte Marco Schlittmeier die Führung für die Gastgeber. Martin Wenni sorgte dann kurz vor der Pause per Foulelfmeter (40.) für die Vorentscheidung. Ein Tor wollte der Elf von Trainer Sascha Mölders nicht mehr gelingen. (AN)