2017-04-15 00:04:58.0

Kissing und Manislavic trennen sich

Fußball-Landesliga:Tabellenvorletzter mit Interimsduo

Interessante Partien hält das Osterwochenende in der Landesliga Südwest parat, wobei der Kissinger gleich zwei Mal ran muss. Die schwierigste Aufgabe wartet auf den SV Mering.

Augsburg – SV Mering Vor Saisonbeginn hätte man diese Partie wohl eher in die Kategorie Spitzenspiel eingestuft, doch spitze sind allein die Augsburger Schwaben. Die Mannschaft von Trainer Sören Dreßler ist ungeschlagener Tabellenführer und hat den Bayernliga-Aufstieg fast schon in der Tasche. Doch gerade das reizt den Meringer Trainer Sascha Mölders. Die Formkurve seiner Mannschaft zeigte in den letzten Wochen stetig nach oben, man ist nun vier Spiele ungeschlagen und will das auch weiter bleiben. „Wir wollen die erste Mannschaft sein, die die Schwaben in dieser Saison schlägt“, gibt sich der Profi von 1860 München kämpferisch.

ANZEIGE

Ehekirchen – FC Stätzling Spiele gegen einen Tabellenletzten sind immer undankbar, das weiß auch Stätzlings Trainer Alex Bartl. „Das wird ähnlich wie zuletzt gegen Kissing, nur eben auswärts. Beide brauchen die Punkte und uns würde ein Dreier wahnsinnig gut tun, so eng, wie es da unten zugeht“, meint Bartl. Aber gerade vor diesem wichtigen Spiel wird der FCS wieder von Personalsorgen geplagt. Daniel Hadwiger, Marvin Gaag, Aykut Atay und Daniel Löffler fallen beruflich bedingt aus, Raphael Semke ist nicht da und Manuel Tutschka verletzt. „Jammern hilft nichts, wir werden mit A-Jugendlichen auffüllen“, so Bartl, der sein Gegenüber David Bulik noch aus gemeinsamen Tagen beim FC Königsbrunn kennt. Und Bulik will einiges gutmachen. „Wir haben bei der 0:7-Niederlage im Hinspiel unsere schlechteste Saisonleistung geboten“, erinnert sich Bulik nur ungern zurück. „Von dem her wollen wir uns natürlich gerne revanchieren.“ Ein dreifacher Punktgewinn hätte laut dem FCE-Trainer freilich noch eine viel wichtigere Wirkung als die Wiedergutmachung gegen Stätzling: „Damit würden wir den Druck auf Kissing wieder erhöhen.“ Während Max Käser heute wohl wieder in den Kader zurückkehrt, steht hinter den Einsätzen von Alexander Gerbl (Sprunggelenk) und Bulik selbst (Leistenprobleme) noch ein Fragezeichen. Hinzu kommt die Rote Karte gegen Torjäger Simon Schmaus: „Aus meiner Sicht war es kein Platzverweis“, so Bulik. Schmaus wird seinem Team zwei bis drei Begegnungen fehlen.

Zwei Heimspiele mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen stehen dem Kissinger SC bevor. Während es am Samstag mit dem FV Illertissen II gegen ein Team geht, das noch mit dem Aufstieg in die Bayernliga liebäugelt, steht am Montag mit dem TSV Gilching-Argelsried ein Match gegen eine Truppe an, die selbst noch unbedingt den Abstieg vermeiden will. Nicht mehr auf der Trainerbank der Kissinger sitzen wird dann Vladimir Manislavic. Am Karfreitag gab der Verein die sofortige Trennung bekannt. Am Osterwochenende sitzen interimsmäßig Abteilungsleiter Mario Borrelli und der noch verletzte Spieler Bastian Lang auf der Bank. „Wir gehen im Frieden auseinander, mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen“, erklärte Vladimir Manislavic. Ganz hoffnungslos dürften die Kissinger nicht an den Doppelspieltag herangehen. Denn durch das 2:2 am vergangenen Wochenende beim FC Stätzling stehen die Kissinger nun wieder auf einem Relegationsplatz. Hinzu kommt, dass sowohl der Tabellenzweite Illertissen (seit fünf Spielen ohne Sieg) als auch der TSV Gilching (vier Punkte aus drei Heimspielen) nicht gerade in Topform sind. (pkl mit disi)