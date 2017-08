2017-08-21 07:39:00.0

Fußball-Kreisklasse Klingen bremst Kühbach aus

Absteiger kommt beim Schlusslicht nicht über ein Remis hinaus. Wanderfreunde verlassen das Tabellenende. Dasing, Inchenhofen und Oberbernbach im Gleichschritt vorne. Marcel Pietruska mit Viererpack

Der TSV Dasing ließ sich auch am dritten Spieltag nicht stoppen. Ebenfalls seinen dritten Erfolg feierte der TSV Inchenhofen.

TSV Sielenbach – SC Mühlried 1:1

Eine Zeigerumdrehung fehlte dem TSV Sielenbach zum ersten Sieg in dieser Saison. „Der Ausgleich hätte nicht mehr passieren dürfen“, ärgerte sich dementsprechend Gino Raccosta. Der sportliche Leiter der Heimelf sprach die letzte Minute an, als eine Freistoßvorlage von Gäste- Spielertrainer Plamen Nikolov knapp 50 Meter durch den lauen Abendhimmel des Sielenbacher Sportgelände segelte. Die TSV-Abwehrreihe schaute zu und auch Torhüter Michael Kettner reagierte überhastet, als er aus seinem Kasten kam. Mühlrieds Tobias Göbel behielt den Überblick und kickte aus spitzem Winkel den Flugball zum 1:1-Ausgleich ins Gehäuse. Torhüter Kettner ärgerte sich mächtig, zumal er wenige Minuten zuvor reaktionsschnell im Nachfassen den Ball kurz vor der Torlinie zu fassen bekam und damit den ersten Sieg fast sicherte. Für den Führungstreffer der leidenschaftlich kämpfenden Sielenbacher sorgte Simon-Johannes Wagner, der nach einem Freistoß von Spielertrainer Lucas Meisetschläger den Abpraller über die Torlinie schob.

Tore 1:0 Wagner (79.), 1:1 Göbel (90.), Zuschauer 50

Gebenhofen – Inchenhofen 1:2

„Unsere Mannschaft hat sehr verunsichert agiert und sich aus dem Spiel wenig Möglichkeiten erspielt“, machte DJK-Pressesprecher Sigi Haas den Unterschied aus, den Inchenhopfen zum Sieg nutzte: „Die waren einfach vom guten Auftakt mit viel Euphorie angereist und wollten den Sieg erzwingen.“ Gebenhofen leistete dabei auch kräftig Unterstützung, denn im Spielaufbau machte man die entscheidenden Fehler. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde die Kugel vertändelt und sofort erzielte der flinke Marco Schnürer die Pausenführung für den Gast. Nach einer Freistoßflanke von Spielertrainer Miok gelang kurz nach dem Seitenwechsel Frank Lehrmann zwar der Ausgleich, aber erneut ein Abspielfehler bescherte den Gästen durch Marco Bergmair den Siegtreffer.

Tore 0:1 Schnürer (43.), 1:1 Lehrmann, 1:2 Bermair (82.), Zuschauer 180

TSV Friedberg – SV Ried 6:1

Bestens in Form präsentierte sich Top-Torjäger Marcel Pietruska mit nicht weniger als vier Treffern.

Tore 1:0 Pietruska (25.), 1:1 Burda (30.), 2:1 Franz (47.), 3:1 Pietruska (60.), 4:1 Franz (68.), 5:1 Pietruska (75.), 6:1 Pietruska (81.) Zuschauer 150

TSV Dasing – FC Gundelsdorf 3:0

Zufrieden zeigte sich Dasings Coach Jürgen Schmid, „dass wir diesmal besser die Zweikämpfe der Gäste angenommen und hochverdient dieses Spiel zuhause gewonnen haben“. Einen von Robin Treffler getretenen Eckball beförderte Stefan Baumüller mit dem Kopf zur Führung ins Gästetor. Wenig später bediente Christian Fischer mit einem Lupfer David Gilg, der den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Dasing blieb im ersten Abschnitt weiter im Vorwärtsgang und ließ nur eine einzige Chance zu, die aber Nachwuchsschlussmann Benedikt Greppmair prima meisterte, nachdem er kurzfristig für den verletzten Keeper Lukas Franken einspringen musste. Erst der eingewechselte Lukas Bittner war Wegbereiter für den dritten Treffer. Den Querpass drückte Spielführer Jörg Marquart zum 3:0-Endstand ins Gehäuse.

Tore 1:0 Baumüller (15.), 2:0 David Gilg (25.), 3:0 Marquart (65.), Zuschauer 100

TSV Kühbach – WF Klingen 1:1

Von einer grottenschwachen Partie berichtete Pressesprecher Haberl: „Da hat man fast nicht mehr hinsehen können. Unsere Mannschaft hat sich leider dem Niveau der Gäste angepasst.“ Youngster Jonas Erhard traf die Latte. Magnus Haberl bediente Erhard, der Gästeschlussmann Robert Lindermayr überwand. WF-Spielertrainer Andreas Rappel knallte drei Minuten vor dem Ende einen Freistoß durch die Kühbacher Abwehrmauer.

Tore 1:0 Erhard (47.), 1:1 Rappel (87.), Zuschauer 100

BCAresing – FC Affing II 3:1

Von einen hoch verdienten Heimerfolg für den Aufsteiger sprach BCA-Pressesprecher Sebastian Schreier: „Wir hatten die Zügel jederzeit sicher in der Hand, Affing konnte uns nie gefährlich werden“, stellte er der Flicker-Truppe ein gutes Zeugnis aus. Dem Spielertrainer gelang die Führung. Nach einer halben Stunde scheiterte er an Affings Schlussmann Philip Pistauer, der einen Foulelfmeter aus dem Eck lenkte. Wenig später stellte Marco Kutscherauer das 2:0 her. Nach dem Wechsel machte Flicker mit einem Eckball alles klar.

Tore 1:0 Flicker (10.), 2:0 Kutscherauer (42.), 3:0 Flicker (76.), 3:1 Klein (90.) Zuschauer 80

DJK Stotzard – SC Oberbernbach 0:3

„Das war ein verdienter Erfolg der Gäste“, so Pressesprecher Hörmann, „wenngleich wir durchaus auch in Führung hätten gehen können.“ Der Sotzarder sprach die Chancen von Michael Erhard, der den Ball an die Unterkante setzte und von Christoph Schwegler an. Ein Treffer von Peter Braun kurz nach dem Wechsel wurde wegen Abseits annulliert. Tim Sponer leitete den Gästeerfolg ein. Als Christian Hahn den Ball verdribbelte, erhöhte Christoph Kratzenberger auf 2:0. Den Endstand markierte wieder der junge Tim Sponer mit einen Schuss in den Torwinkel. (r.r)

Tore 0:1 Sponer (75.), 0:2 Kratzenberger (77.), 0:3 Sponer (85.) Zuschauer 100