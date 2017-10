2017-09-29 06:05:00.0

Handball-Landesliga Kommt Aichach endlich durch?

Fehlt Rückraumakteurin Tini Wonnenberg dem TSV Aichach am Samstag in Günzburg? Warum die Herren nicht nach Bobingen fahren. Von Johann Eibl

Das erste Auswärtsspiel in der Saison 2017/18 führte die Handballerinnen des TSV Aichach nach Gröbenzell. Die zweite Dienstreise geht in die andere Richtung, zum VfL Günzburg. Dort beginnt die Landesligapartie am Samstag um 15.30 Uhr.

Frauen „Von Spiel zu Spiel eine Steigerung, das ist unser Ansatz.“ Die Vorgabe von Trainer Martin Fischer hat der Aufsteiger bisher erfüllt. Am vergangenen Sonntag zeigten sich die Aichacherinnen um einiges verbessert im Vergleich zum Auftakt. Im Resultat hat sich die Entwicklung bisher nur in kleinem Umfang widergespiegelt. In beiden Fällen musste sich das TSV-Team geschlagen geben. Nun hofft es als Schlusslicht auf Erfolgserlebnisse.

In dieser Situation schmerzt es die Aichacherinnen ganz besonders, dass sich Tini Wonnenberg am Dienstag wieder verletzt hat. Bei einer Übungseinheit knickte sie um. „Ich denke, für’s Wochenende wird es nicht reichen“, so der Coach. Wie wertvoll Wonnenberg gerade jetzt wäre, das sah man zuletzt bei der Heimniederlage gegen Dachau, als sie die beste Schützin war. Allein schon mit ihrer Routine ist die Rückraumspielerin ungemein wichtig für die junge Truppe. Da bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass die Verletzung sich nicht als schlimmer herausstellt.

Celli Plönich wird am Samstag bei den Gästen noch fehlen, nächste Woche wird wenigstens Lara Leis im Training zurückerwartet. „Das ist noch ein bisschen Kopfsache, auch wenn der Fuß nicht mehr wehtut“, sagt Martin Fischer. Er trägt sich mit dem Gedanken, den Kader mit Jugendspielerinnen oder Kandidatinnen aus dem Team zwei aufzufüllen. Schließlich lautet seine Devise: „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen.“

Günzburg hat erst einmal um Punkte gekämpft in dieser Runde und dabei gegen den ASV Dachau II mit 21:23 verloren. Die vergangene Spielzeit hat der VfL auf Rang drei abgeschlossen, ähnlich stark dürfte die Mannschaft jetzt besetzt sein. Torfrau Nicole Hafner hat aufgehört, ihren Part übernimmt Elena Hofmann vom TSV Wertingen. Lorena Dösch gehört nur noch dem Team zwei an, Daniela Stoll legt eine Pause ein. Gerechnet werden kann wieder mit Catharina Harder und Evelyn Jorga, die beide verletzt waren. Aus der eigenen Jugend rückten Sina Schütte und Nina Porkert auf.

Männer Eigentlich sollten die Aichacher Handballer am Samstag um 19.30 Uhr in Bobingen (Landkreis Augsburg) antreten. Weil in der dortigen Halle die Notbeleuchtung nicht funktioniert, wollten die Gastgeber die Partie der Bezirksoberliga auf 17 Uhr vorverlegen. Damit waren die Aichacher aus personellen Gründen nicht einverstanden. In diesem Fall, so Trainer Manfred Szierbeck, hätten Thomas Bauer, Yannick Braun und Sebastian Leopold keine Zeit gehabt. Darum fällt die Begegnung aus, als neuer Termin steht ein Dienstag oder ein Donnerstag Ende November oder Anfang Dezember zur Debatte. Der Trainer ist über das freie Wochenende keineswegs traurig: „Dachser hätte bei uns gefehlt.“