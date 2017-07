2017-07-11 00:04:27.0

Kühbach mit Licht und Schatten

Stockschießen: TSV-Teams bangen um den Klassenerhalt Von Anton Stadlmair

Dass Meisterschaften kein Wunschkonzert sind, mussten Kühbachs Stockschützen erfahren. Nach den Erfolgen der Frauen und Männer in den Bundesligen lief es für die Vertreter der Bayern- und Oberligamannschaften nicht so gut. Mit den Plätzen zehn und 15 im bayerischen Oberhaus blieb der TSV hinter den Erwartungen zurück. Einziger Lichtblick war der zweite Platz in der Oberliga der vierten Mannschaft.

Mit zwei Mannschaften startete Kühbach in Töging ins Meister-schaftsrennen der Bayernliga. Kühbach II in der Besetzung Franz Krepold, Armin Hahn, Willi Westermeier, Manfred Schrittenlocher und Stefan Bscheider konnte sich nach Punktgewinnen gegen Kühbach III (11:10), Hittenkirchen (18:7), Feldkirchen (13:13), Simbach (21:5) und Wörth (16:14) zunächst im Vorderfeld etablieren. Auch wenn das Quintett anschließend zwei Niederlagen gegen Peiting und Haslangkreit einstecken musste, durch doppelte Punktgewinne gegen Lagerlechfeld und Tacherting lag es weiter im Soll. Ernüchternd dann die Schlussphase. Eine 0:22-Pleite gegen Engelsberg zeigte Wirkung, denn auch die letzten Spiele gegen Töging und Breitbrunn gingen verloren. Die Quittung war schließlich der zehnte Platz in der Endabrechnung, der in der Rückrunde am 15. Juli auf den eigenen Bahnen noch alle Möglichkeiten nach unten wie oben offenlässt.

Oberliga-Männer mit Traumstart

Nicht den Hauch einer Chance hatte Aufsteiger Kühbach III mit Paul Eberl, Norbert Engels, Daniel Braunmüller und Frank Simmerbauer. Zu keiner Phase erlangten die TSV-Akteure Normalform, sodass der letzte Platz nicht verwundert. Einzig gegen Breitbrunn (11:11) und Simbach (19:11) konnte die Dritte punkten. Eine bessere Vorstellung lieferten Thomas Götz, Herbert Gassmair, Hans Asific und Xaver Fendt, eine Klasse tiefer in der Oberliga ab. Mit drei Siegen gegen Augsburg, Riederau und Haslangkreit II erwischte das Quartett einen Auftakt nach Maß.

In der Tabelle lag die vierte Kühbacher Mannschaft auf Rang zwei und hat so eine hervorragende Ausgangsposition für die kommende Rückrunde. (aira)