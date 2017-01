2017-01-19 00:03:33.0

Kühbacher Quartett auf Rang zwei

Eisstockschießen: Vierte Mannschaft des TSV auf Titelkurs

Mit Startproblemen hatte die Vierte Männermannschaft der Kühbacher Eisstockschützen bei ihrem Bezirksligaauftritt in Füssen zu kämpfen.

Nach nur drei Zählern aus den ersten vier Partien der Meisterschaftsvorrunde gegen Pöcking, Offenhausen, Gersthofen und Aichach war die Ernüchterung unter den TSV-Akteuren Frank Simmerbauer, Paul Eberl, Norbert Engels, Wolfgang Zimmermann und Daniel Braunmüller groß. Besonders schmerzlich war die Niederlage gegen den Lokalrivalen aus der Paarstadt, da eine klare 13:0-Führung leichtfertig verspielt wurde. Für frischen Wind sorgte schließlich die Begegnung mit dem ESV Wörthsee. Ähnlich wie beim BCA-Spiel lagen die Kühbacher wieder mit 13:0 in Front und brachten diesmal die Punkte sicher nach Hause. Damit war der Bann gebrochen. In Folge zogen Wörishofen, Starnberg, Sonthofen, Aresing, Bad Hindelang, Utting und Augsburg nacheinander den Kürzeren. Einzig der TSV Sielenbach trotzte dem TSV Kühbach in der letzten Partie noch einen Zähler ab, der jedoch nichts mehr am Tabellenbild änderte.

Mit dem zweiten Platz hinter dem SSC Gachenbach II fährt das Quintett nun mit berechtigten Chancen zur Rückrunde am Samstag, 4. Februar, nach Landsberg. (aira)