Abteilungsversammlung Kühbacher Sportler verzeichnen Zuwachs

Beim TSV gibt es in mehren Sparten steigende Mitgliederzahlen

Die Verantwortlichen des TSV Kühbach blickten auf der Jahreshauptversammlung auf das Sportjahr zurück.

Als Aufsteiger in die Kreisklasse hat die erste Mannschaft das Kunststück fertiggebracht, in die Kreisliga durchzumarschieren. Dort kämpft das Team um den Klassenerhalt. Das Hauptaugenmerk gilt der Pflege der Platz- und Sportanlagen.

In der Saison 2015/16 waren 14 Jugendmannschaften im Spielbetrieb. 35 Trainer und Betreuer kümmerten sich um 180 Kinder. Highlight war die Meisterschaft der B-Jugend und der Aufstieg in die Kreisklasse. Die A-Junioren konnten den Abstieg verhindern. Bei den B-Juniorinnen nahm erstmals eine Kühbacher Mädchenmannschaft am Spielbetrieb teil. Aus beruflichen Gründen musste der bisherige Jugendleiter Bernd Haberl sein Amt niederlegen, er wird beerbt von Bernd Stimpfle, Stella Felber und Simone Koppold.

Besonders erfreulich war, dass die Kühbacher Mannschaften sowohl in der Sommer- wie auch in der Wintersaison ihre Spielklassen halten und sogar aufsteigen konnten. Insgesamt wurden 106 Mannschaftswettbewerbe absolviert, bei denen die Kühbacher 73 Mal in die Medaillenränge kamen. Es gab 35-mal Gold, 18-mal Silber und 20-mal Bronze. Highlight in der Wintersaison war der Gewinn der Bronzemedaille für Regina Gilg bei der Deutschen und Gold in der Einzelkonkurrenz bei der Jugend-Europameisterschaft. Erneut Gold gab es für Regina Gilg mit der Damen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Tschechien.

Die Abteilung zählt derzeit 140 Mitglieder. Momentan nehmen vier Männermannschaften am Spielbetrieb teil. Dazu kommen drei Mädchenmannschaften, eine Jugend- sowie eine Bambini-Mannschaft. Aushängeschild ist die erste Mädchenmannschaft, die aufgestiegen ist und seit dieser Saison in der 2. Bezirksliga Nord spielt.

Einen kräftigen Zuwachs bekam die Tennisabteilung von 145 auf 170 Mitglieder. Bei der Punktrunde nahmen drei Jugendmannschaften teil, die eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Schiltberg bilden. Der Trainingsablauf wurde von einem hauptberuflichen Trainer durchgeführt.

In der Breitensportabteilung gehen 147 Mitglieder ihrem Hobby nach. Mit 50 Teilnehmern nahm die Abteilung beim Lauf10 in Wolnzach teil. Auch der Kühbacher Abendlauf über zehn Kilometer war mit 50 Teilnehmern gut besucht. Angeboten werden Indoorcycling, Zumba, Mutter-Kind-Turnen von 18 Monaten bis drei Jahren und Kinderturnen von drei bis sechs Jahren. (möd-)