2017-06-02 00:04:16.0

Stockschießen Kühbacher Teams sind auf Titelkurs

Die TSV-Frauen haben nach der Vorrunde die Meisterschaft in der 1. Bundesliga Süd vor Augen. Völlig überraschend stehen die Männer auf Platz zwei der 2. Bundesliga Süd und haben die Chance auf den Aufstieg

Mit starken Auftritten starteten die Kühbacher Stockschützenmannschaften in ihre Meisterschaftsvorrunden. Dabei lieferte nicht nur das Damenteam in der 1. Bundesliga eine Topleistung ab. Auch das Herrenquintett sorgte für eine Überraschung in der 2. Bundesliga.

Mit dem Lokalderby gegen Haslangkreit starteten die Kühbacher Frauen Regina Gilg, Veronika Filgertshofer, Franziska Schwertfirm, Katharina Ferber und Helga Salvamoser in Lampoding ins Titelrennen. Dem 18:12-Sieg folgte eine unerwartete 8:14-Pleite gegen Katzbach. Postwendend zogen Filgertshofer, Gilg und Schwertfirm die Zügel aber wieder an und holten gegen Penzing (20:8), Konzell (27:0) und Mehring (18:6) wichtige Zähler. Gegen Angstgegner Peiting gab es dann ein 8:20. Ein umkämpftes 15:9 gegen Rosenheim war die Initialzündung für ein erfolgreiches Restprogramm, in dem Steinhöring (23:5), Eggstätt (30:0), Außernzell (14:8), Gerabach 18:10), Untertraubenbach (15:3) und Fischbachau 18:8) beherrscht wurden. Einzig Neunburg vorm Wald konnte dem TSV noch eine Niederlage zufügen, die aber den ersten Platz nicht mehr gefährdete.

Etwas anders gestaltete sich in Passau der Einstieg der Männer in die 2. Bundesliga. Ehe die Mannschaft um Luis Merkl, Christian Breitschopf, Herbert Schrittenlocher, Rudi Baumgartner und Lorenz Mayer einigermaßen ankam, gab es bereits Niederlagen gegen Aham und Gerabach, und der TSV zierte das Tabellenende. Wenn auch gegen Zuckenried (17:5) erstmals zwei Zähler auf das Kühbacher Konto flossen, blieb trotz ansprechender Leistung nach den Partien gegen Pilsting (8:14), Reicheneibach (24:0) und Untertraubenbach (8:18) der Sprung nach oben versagt.

Durch zwei Siege gegen Rattenbach und Oberbergkirchen wendete sich das Blatt. Jetzt nahm das Kühbacher Angriffsspiel Fahrt auf. So schob sich die Mannschaft um Youngster Luis Merkl nach einer tollen zweiten Turnierhälfte gegen Zell (20:10), Oberroth (11:9), Penzing (13:15), Regen (27:2), Grub (15:11) und Oberkreuzberg (16:10) noch auf den zweiten Platz vor. Wie viel die Platzierungen wirklich wert sind, wird sich in vier Wochen herausstellen, wenn in Untertraubenbach und Hallbergmoos die Rückrunden ausgetragen werden. (aira)