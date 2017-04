2017-04-13 00:03:40.0

Stockschießen Kühbacher Teams starten gut in die Sommersaison

Zum Auftakt auf Asphalt landen zwei TSV-Mannschaften auf Platz eins. Die Männer bleiben sogar ohne Punktverlust

Einen gelungenen Einstand in die bevorstehende Sommersaison feierten die Stockschützen des TSV Kühbach. Vier Wochen nach Beendigung der Wintersaison unterstrichen die TSV-Cracks bei ihren drei Einsätzen, dass sie die winterlichen Erfolge nahtlos fortsetzen wollen.

Nicht den Hauch einer Chance ließ das Quartett um Hans Asific, Lorenz Mayer, Luis Merkl und Herbert Schrittenlocher ihren zwölf Mitstreitern in Ingolstadt. Souverän und ohne Punktverlust beendeten sie das Turnier auf Platz eins. Dass die Mannschaft um Karl Baumgartner, Willi Westermeier, Luis Merkl und Lorenz Meier beim Wanderpokalturnier in Hallbergmoos nicht ganz vorne landete, hatte sie sich selbst zuzuschreiben. Obwohl sie den drei Erstplatzierten die Punkte abknöpfte, reichte es nach leichtfertig vergebenen Punkten gegen Mannschaften aus der hinteren Region nur zu Platz vier. Besser machte es die TSV-Mixedvertretung in Sandizell. In der Besetzung Frank und Leni Simmerbauer sowie Jessica Gamböck und Daniel Braunmüller gewann sie aufgrund einer soliden Mannschaftsleistung vor dem SSV Schrobenhausen. (aira)

Tabellen

in Ingolstadt:

1. TSV Kühbach 24: 0

2. ESV Ingolstadt I 18: 6

3. MTV Pfaffenhofen 14:10

4. SC Gambach 14:10

5. SC Wolnzach 14:10

6. EC Baar-Ebenhausen 14:10

7. FC Hitzhofen-Oberzell 13:11

8. FC Neunburg v. Wald 12:12

9. ESC Manching 12:12

10. ESV Ingolstadt II 11:13

11. TSV Unsernherrn 6:18

12. DJK Langenmosen 4:20

13. SV Hundszell 0:24

in Hallbergmoos:

1. TSV Hartpenning 24: 4

2. SC Oberroth 24: 4

3. TSV Ismaning 21: 7

4. TSV Kühbach 21: 7

5. FC Eitting 16:12

6. SSV Kirchasch 14:14

7. SV Weichs 14:14

8. FC Gerolfing 13:15

9. SC Kleinberghofen 12:16

10. Sc Oberhummel 12:16

11. SV Haimhausen 12:16

12. SV Helios Daglfing 10:18

13. VfB Hallbergmoos 7:21

14. SpVgg Altenerding 7:21

15. Stockschützen Aufkirchen 3:25

in Sandizell:

1. TSV Kühbach 13: 3

2. SSV Schrobenhausen 12: 4

3. DJK Brunnen 11: 5

4. DJK Langenmosen 10: 6

5. SV Waidhofen 8: 8

6. SC Kleinberghofen 8: 8

7. SV Grasheim 4:12

8. AS Griesbeckerzell 4:12

9. TSV Weilach 2:14